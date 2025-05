Messerattacke in Berliner Grundschule: Polizei sucht 13-Jährigen

Nach dem Messerangriff auf einen Schüler an einer Grundschule in Berlin-Spandau, sucht die Polizei einen 13-Jährigen.

Ein 13-Jähriger soll einen 12 Jahre alten Mitschüler in Berlin-Spandau mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Der verletzte Schüler kam zur Operation in ein Krankenhaus, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. Es werde nach dem 13-Jährigen gesucht, der sich von der Schule "entfernt" habe.

Angriff an Berliner Grundschule: Spürhunde suchen 13-Jährigen

Zustand von verletztem Zwölfjährigen stabil

Der Zustand des verletzten Sechstklässlers sei stabil, sagte Halweg. Mitschüler hatten den Zwölfjährigen demnach auf dem Gelände der Grundschule am Weinmeisterhorn in der Daberkowstraße gefunden, die Lehrer alarmierten die Polizei und Feuerwehr gegen 11:30 Uhr. Rettungskräfte und Seelsorger waren vor Ort, die anderen Schüler und Eltern wurden nach Hause geschickt. In Berlin dauert die Grundschule in der Regel sechs Jahre.