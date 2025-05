Mord auf offener Straße in Frankfurt am Main

Zwei Fotos von Dario Klecina. Er wurde 2022 umgebracht. Fast zweieinhalb Jahre nach der Tat suchen die Ermittler immer noch nach dem Täter. Ein Fall bei Aktenzeichen XY am 14. Mai 2025. 14.05.2025 | 6:53 min

Dario Klecina hat allein in einer Eigentumswohnung in Frankfurt-Rödelheim gelebt. Der 56-Jährige war aber auch immer wieder für eine längere Zeit in den Niederlanden und Spanien. Klecina sprach mehrere Sprachen fließend. Ursprünglich stammte er aus dem Gebiet des heutigen Bosnien.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um den Mord an Dario Klecina. Die Kripo hofft auf wertvolle Hinweise der Zuschauer. 14.05.2025 | 91:46 min

Opfer mit Geheimnissen

In seinem Handy hatte Dario Klecina hunderte Kontakte. Fast täglich verabredete er sich mit unterschiedlichen Personen zu kurzen Treffen in Cafés und Restaurants, zudem besuchte er mehrmals die Woche ein Fitnessstudio. Einer geregelten Arbeit ging er nicht nach. Dennoch verfügte er, wie die Polizei später herausfand, stets über genügend Bargeld und finanzielle Reserven.

XY-Szenenfoto: Klecina war in unzählige Geschäfte verstrickt – war sein Mord ein Racheakt? Quelle: ZDF

Regelmäßig reiste er ins Ausland: in die Niederlande , aber auch nach Spanien , wo er mehrere Jahre bis 2018 lebte. Was genau er dort machte, ist unklar. Neue Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Klecina auch Kontakte nach Österreich , in den Raum Salzburg, gehabt haben soll. Auch von dort erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise.

Polizei geht von Auftragsmord aus

Am Abend des 12. Dezember 2022, gegen 20:15 Uhr, parkte Dario Klecina sein Auto in der Schmittener Straße in Frankfurt-Rödelheim, nahe seiner Wohnung. Als er aus dem Fahrzeug stieg, wurde er von einem unbekannten Mann mit einem Revolver erschossen.

Der Täter - so ergaben die Ermittlungen später - musste vor der Tat bereits zwei Stunden auf Dario Klecina gewartet haben. Bereits gegen 18:30 Uhr war der Fremde, der trotz kalten Wetters keine Jacke trug, einem Zeugen aufgefallen. Der Mann, davon geht die Polizei aus, dürfte ein Auftragsmörder gewesen sein, der für die Tat engagiert wurde.

Mutmaßlicher Zeuge gesucht

Außerdem gibt es einen weiteren Mann, der von der Kripo dringend gesucht wird. Es handelt sich um einen deutlich älteren, mutmaßlichen Zeugen, der die Tat vermutlich beobachtet, aber nicht aktiv ins Geschehen eingegriffen hat.

Er wurde gesehen, wie er den Bereich des Tatorts fluchtartig verlassen hat. Von diesem Mann gibt es ein Phantombild. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen, ihn damit endlich identifizieren und befragen zu können.

Der Tatort in Frankfurt-Rödelheim: Der Mord an Dario Klecina geschah in einer ruhigen Seitenstraße. Quelle: Google Earth, ZDF

Personenbeschreibungen

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Pullover, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Er hielt sich am 12. Dezember 2022 vermutlich von etwa 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr in der Schmittener Straße in Frankfurt-Rödelheim auf.

Der unbekannte Zeuge, der mittels eines Phantombilds gesucht wird, soll deutlich älter gewesen sein als der Täter: etwa 50 Jahre alt, zudem ungefähr 1,90 Meter groß, mutmaßlich von mittel-osteuropäischer Herkunft, mit gewellten, mittellangen, dunklen Haaren.

Phantombild des mutmaßlichen Zeugen: Diesen Mann sucht die Polizei bis heute. Er könnte wichtige Informationen zur Tat liefern. Quelle: Kripo Frankfurt/Main

Fragen nach Zeugen

Wer kannte Dario Klecina und hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer weiß, mit wem er regelmäßig Kontakt hatte?

Wer kann etwas über seine Zeit in Marbella in Spanien sagen? Dort hielt er sich mehrere Jahre bis 2018 auf.

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Belohnung Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Frankfurt am Main, Telefon: 069 / 755 511 88

Ab 15. Mai: 069 / 755 0