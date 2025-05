Messerangriff in Berlin: Gesuchter 13-Jähriger gefasst

Nachdem ein 12-Jähriger an einer Grundschule in Berlin-Spandau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde, wurde jetzt der tatverdächtige 13-Jährige gefasst.

Der 13-Jährige, wurde laut Berliner Polizei gegen 14 Uhr von Zivilfahndern am U-Bahnhof Rathaus Spandau angetroffen. Zuvor seien entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung eingegegangen. Der Junge werde jetzt in eine Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht.

Am Tatort wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Küchenmesser gefunden. Damit soll der Junge einen 12-Jährigen im Umkleideraum der Turnhalle einer Schule im Berliner Bezirk Spandau lebensgefährlich verletzt haben, so die Polizei. Der verletzte Schüler wurde in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben stabil.