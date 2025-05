Explosion vor US-Fruchtbarkeitsklinik: FBI spricht von Terrorakt

Bei einer mutmaßlichen Bombenexplosion vor einer Fruchtbarkeitsklinik in der kalifornischen Stadt Palm Springs ist ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens vier weitere wurden verletzt.

Die Ermittler benannten einen 25-jährigen Mann als Tatverdächtigen. Sie gingen davon aus, dass es sich bei dieser Person um den Toten handelt, der an der Explosionsstelle aufgefunden wurde, teilte Akil Davis vom FBI in Los Angeles am Sonntag mit.