Update am Abend: Wal-Rettungsversuch, Bosch, Sorge um Mohammadi

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ein letzter Funken Hoffnung oder ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz? In der Ostsee läuft eine private Rettungsaktion für den gestrandeten Wal. Der Autozulieferer Bosch bekommt die wirtschaftliche Lage zu spüren und verzeichnet ein schmerzhaftes Minus. Und: Unterstützer von Narges Mohammadi sorgen sich um die iranische Friedensnobelpreisträgerin.

Rettungsaktion für Buckelwal in der Ostsee

Das ist passiert: Zum wahrscheinlich letzten Mal läuft eine Rettungsaktion für den vor Poel in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. Die Initiative ist privat organisiert und wurde gestern vom Umweltministerium genehmigt. Geplant ist, den Wal mit Luftkissen anzuheben und dann zwischen zwei Pontons über die Nordsee in Richtung Atlantik zu transportieren. ZDFheute zeigt die Aktion im Livestream.

Zum wahrscheinlich letzten Mal läuft eine Rettungsaktion für den vor Poel in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. Die Initiative ist privat organisiert und wurde gestern vom Umweltministerium genehmigt. Geplant ist, den Wal mit Luftkissen anzuheben und dann zwischen zwei Pontons über die Nordsee in Richtung Atlantik zu transportieren. ZDFheute zeigt die Aktion im Livestream. Das ist der Hintergrund: Seit Wochen bewegt das Schicksal des gestrandeten Buckelwals viele Menschen. Seit dem 31. März liegt der Buckelwal in etwa 1,50 Meter Wassertiefe fest. Er hatte sich zwar zwischenzeitlich freigeschwommen, war aber immer wieder erneut gestrandet.

Seit Wochen bewegt das Schicksal des gestrandeten Buckelwals viele Menschen. Seit dem 31. März liegt der Buckelwal in etwa 1,50 Meter Wassertiefe fest. Er hatte sich zwar zwischenzeitlich freigeschwommen, war aber immer wieder erneut gestrandet. Das sagt eine Tiermedizinerin: Das geplante Zurückbringen des Wals sei "ein ganz deutlicher Verstoß gegen unser Tierschutzgesetz", so Kerstin Alexandra Dörnath im ZDFheute-Interview. Der Zustand des Tieres sei aus ihrer Sicht eindeutig: "Dieser Wal wird sterben" - daher brauche er Unterstützung beim Sterben statt weiterer Rettungsversuche. Das bedeute, man müsse den Wal "tierschutzkonform töten, (...) erlösen". Die Vorstellung eines Happy Ends sei unrealistisch: "Wir haben hier vor Augen keine Disney-Produktion."

Über dieses Thema berichtete heute Xpress ab 15 Uhr. 16.04.2026 | 1:13 min

Bosch meldet erstmals seit Jahren Verluste

Das ist passiert: Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 400 Millionen Euro gemacht. Hauptgründe seien hohe Kosten für den Stellenabbau sowie Belastungen unter anderem durch die US-Zölle. Trotz leicht gestiegenem Umsatz blieb unter dem Strich erstmals seit 2009 wieder ein Minus.

Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 400 Millionen Euro gemacht. Hauptgründe seien hohe Kosten für den Stellenabbau sowie Belastungen unter anderem durch die US-Zölle. Trotz leicht gestiegenem Umsatz blieb unter dem Strich erstmals seit 2009 wieder ein Minus. Das ist der Hintergrund: Bosch leidet wie viele Unternehmen der Autozulieferbranche unter einer schwachen Weltwirtschaft, hohem Wettbewerbsdruck und dem strukturellem Wandel durch E-Mobilität. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, plant der Konzern den Abbau von Zehntausenden Stellen und umfassende Sparmaßnahmen, die kurzfristig hohe Kosten verursachen.

Bosch leidet wie viele Unternehmen der Autozulieferbranche unter einer schwachen Weltwirtschaft, hohem Wettbewerbsdruck und dem strukturellem Wandel durch E-Mobilität. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, plant der Konzern den Abbau von Zehntausenden Stellen und umfassende Sparmaßnahmen, die kurzfristig hohe Kosten verursachen. Darum ist das wichtig: Bosch ist der weltgrößte Autozulieferer. In Deutschland arbeiteten Ende 2025 123.803 Menschen für den Konzern - und damit 6.681 oder fünf Prozent weniger als zum Ende des Vorjahres. Bosch investiert in E-Mobilität, Software für das automatisierte Fahren, Wasserstoff, Wärmepumpen und mehr. Bisher ohne nachhaltigen Erfolg.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 15:25 Uhr. 16.04.2026 | 0:24 min

Nobelpreisträgerin Mohammadi in kritischem Zustand

Das ist passiert: Die iranische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben aus ihrem Umfeld in Lebensgefahr. Ihr Anwaltsteam und ihre Familie hätten bei einem Besuch im Gefängnis von Sandschan im Norden Irans "deutliche Anzeichen für eine Verschlechterung ihres Allgemeinzustands" festgestellt.

Die iranische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben aus ihrem Umfeld in Lebensgefahr. Ihr Anwaltsteam und ihre Familie hätten bei einem Besuch im Gefängnis von Sandschan im Norden Irans "deutliche Anzeichen für eine Verschlechterung ihres Allgemeinzustands" festgestellt. Das ist der Hintergrund: Mohammadi hatte im März einen Herzinfarkt erlitten, der offenbar nur unzureichend behandelt wurde. Mohammadi war vor Beginn der brutal niedergeschlagenen Protestwelle in Iran festgenommen worden. Zuvor hatte sie im Dezember bei einer Trauerfeier für einen zuvor tot aufgefundenen Anwalt eine Rede gehalten. Sie wurde wegen "Versammlung und Absprache zur Begehung von Straftaten" zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Mohammadi hatte im März einen Herzinfarkt erlitten, der offenbar nur unzureichend behandelt wurde. Mohammadi war vor Beginn der brutal niedergeschlagenen Protestwelle in Iran festgenommen worden. Zuvor hatte sie im Dezember bei einer Trauerfeier für einen zuvor tot aufgefundenen Anwalt eine Rede gehalten. Sie wurde wegen "Versammlung und Absprache zur Begehung von Straftaten" zu sechs Jahren Haft verurteilt. Darum ist das wichtig: Mohammadi wurde 2023 für ihren Einsatz für Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis geehrt. In den vergangenen Jahren saß sie wegen ihres Kampfes gegen den Kopftuchzwang und die Todesstrafe in Iran mehrfach im Gefängnis.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 09:49 Uhr. 16.04.2026 | 0:32 min

News-Updates zur aktuellen Lage in Iran und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Faktencheck: Milliarden sparen durch weniger Krankenkassen?

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kritisiert hohe Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen und fordert die Streichung von Dutzenden Kassen. Würde das helfen?

Über Pläne für die Krankenkassenreform berichtete das heute journal am 14.04.2026 ab 21:45 Uhr. 14.04.2026 | 3:14 min

Ratgeber: So schützen Sie Ihren Router vor Hackern

Einfallstor Router: Immer häufiger geraten private Haushalte ins Visier von Cyberkriminellen. Umso wichtiger sind geeignete Schutzmaßnahmen. Wie man seinen Router sichern kann:

Über dieses Thema berichtete "Volle Kanne" am 14.04.2026 ab 09:05 Uhr. 14.04.2026 | 1:07 min

Sport

Handball: Ohne eine Niederlage haben sich die DHB-Frauen erfolgreich für die EHF EURO 2026, die vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei stattfindet, qualifiziert. Aber gegen wen geht es in der Gruppenphase? Die Antwort gibt es heute bei der Gruppenauslosung - bei uns ab 18 Uhr im Livestream.

Fußball: Wer sich nicht sattsehen kann an dem grandiosen Champions-League-Spiel der Bayern gegen Real Madrid, findet hier alles Wichtige und weniger Wichtige zu der epischen Partie:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Der Malteser-Hilfsdienst organisiert spezielle Touren für Menschen mit Demenz. Die Ausflüge in den Zoo finden alle zwei bis drei Monate in Berlin statt und sind auf ihre Bedürfnisse ausgelegt.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 15:38 Uhr. 16.04.2026 | 2:01 min

Streaming-Tipps für den Abend

"PHASE": Die "37°Leben"-Reportage beleuchtet das Lebensgefühl der Endzwanziger. Neben ersten Erfolgen und Misserfolgen stehen große Entscheidungen an, begleitet von Unsicherheiten aller Art sowie kleinen großen Krisen.

Sehen Sie hier die erste Folge: "Alles Krise". 16.04.2026 | 27:10 min

"Vergessenes Wissen": Um Lösungen für heutige Probleme zu finden, entdecken Experten vergessene Schätze der Natur: von Bananenblatt-Verpackungen bis zu alten Heilkräutern. Die "Terra X"-Reihe zeigt Ideen der Vorfahren für die Zukunft. (2 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier die erste Folge: "Die Schätze der Natur". 15.04.2026 | 43:30 min

Rezept des Tages: Kohlrabi-Pommes mit veganem Bohnen-Burger

Diese knusprigen Kohlrabi-Pommes aus dem Ofen sind die perfekte Low-Carb-Alternative zu herkömmlichen "Fritten". Dazu serviert Mario Kotaska vegane Burger und eine würzige Cocktail-Soße.

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" ab 09:05 Uhr. 16.04.2026 | 5:27 min

Für das Rezept "Kohlrabi-Pommes mit veganem Bohnen-Burger" finden Sie hier den Download.

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