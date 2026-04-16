Update am Abend: Wal-Rettungsversuch, Bosch, Sorge um Mohammadi

Update am Abend:Wal-Rettungsversuch, Bosch macht Minus, Sorge um Mohammadi
von Torben Heine
Guten Abend,
ein letzter Funken Hoffnung oder ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz? In der Ostsee läuft eine private Rettungsaktion für den gestrandeten Wal. Der Autozulieferer Bosch bekommt die wirtschaftliche Lage zu spüren und verzeichnet ein schmerzhaftes Minus. Und: Unterstützer von Narges Mohammadi sorgen sich um die iranische Friedensnobelpreisträgerin.
Rettungsaktion für Buckelwal in der Ostsee
- Das ist passiert: Zum wahrscheinlich letzten Mal läuft eine Rettungsaktion für den vor Poel in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. Die Initiative ist privat organisiert und wurde gestern vom Umweltministerium genehmigt. Geplant ist, den Wal mit Luftkissen anzuheben und dann zwischen zwei Pontons über die Nordsee in Richtung Atlantik zu transportieren. ZDFheute zeigt die Aktion im Livestream.
- Das ist der Hintergrund: Seit Wochen bewegt das Schicksal des gestrandeten Buckelwals viele Menschen. Seit dem 31. März liegt der Buckelwal in etwa 1,50 Meter Wassertiefe fest. Er hatte sich zwar zwischenzeitlich freigeschwommen, war aber immer wieder erneut gestrandet.
- Das sagt eine Tiermedizinerin: Das geplante Zurückbringen des Wals sei "ein ganz deutlicher Verstoß gegen unser Tierschutzgesetz", so Kerstin Alexandra Dörnath im ZDFheute-Interview. Der Zustand des Tieres sei aus ihrer Sicht eindeutig: "Dieser Wal wird sterben" - daher brauche er Unterstützung beim Sterben statt weiterer Rettungsversuche. Das bedeute, man müsse den Wal "tierschutzkonform töten, (...) erlösen". Die Vorstellung eines Happy Ends sei unrealistisch: "Wir haben hier vor Augen keine Disney-Produktion."
- Soziologe zum Wal-Dilemma: "Moralisch wird mit zweierlei Maß gemessen"
Bosch meldet erstmals seit Jahren Verluste
- Das ist passiert: Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 400 Millionen Euro gemacht. Hauptgründe seien hohe Kosten für den Stellenabbau sowie Belastungen unter anderem durch die US-Zölle. Trotz leicht gestiegenem Umsatz blieb unter dem Strich erstmals seit 2009 wieder ein Minus.
- Das ist der Hintergrund: Bosch leidet wie viele Unternehmen der Autozulieferbranche unter einer schwachen Weltwirtschaft, hohem Wettbewerbsdruck und dem strukturellem Wandel durch E-Mobilität. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, plant der Konzern den Abbau von Zehntausenden Stellen und umfassende Sparmaßnahmen, die kurzfristig hohe Kosten verursachen.
- Darum ist das wichtig: Bosch ist der weltgrößte Autozulieferer. In Deutschland arbeiteten Ende 2025 123.803 Menschen für den Konzern - und damit 6.681 oder fünf Prozent weniger als zum Ende des Vorjahres. Bosch investiert in E-Mobilität, Software für das automatisierte Fahren, Wasserstoff, Wärmepumpen und mehr. Bisher ohne nachhaltigen Erfolg.
Nobelpreisträgerin Mohammadi in kritischem Zustand
- Das ist passiert: Die iranische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben aus ihrem Umfeld in Lebensgefahr. Ihr Anwaltsteam und ihre Familie hätten bei einem Besuch im Gefängnis von Sandschan im Norden Irans "deutliche Anzeichen für eine Verschlechterung ihres Allgemeinzustands" festgestellt.
- Das ist der Hintergrund: Mohammadi hatte im März einen Herzinfarkt erlitten, der offenbar nur unzureichend behandelt wurde. Mohammadi war vor Beginn der brutal niedergeschlagenen Protestwelle in Iran festgenommen worden. Zuvor hatte sie im Dezember bei einer Trauerfeier für einen zuvor tot aufgefundenen Anwalt eine Rede gehalten. Sie wurde wegen "Versammlung und Absprache zur Begehung von Straftaten" zu sechs Jahren Haft verurteilt.
- Darum ist das wichtig: Mohammadi wurde 2023 für ihren Einsatz für Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis geehrt. In den vergangenen Jahren saß sie wegen ihres Kampfes gegen den Kopftuchzwang und die Todesstrafe in Iran mehrfach im Gefängnis.
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