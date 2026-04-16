Israel und Libanon: Trump kündigt Treffen an - keine Bestätigung

Ein Spitzentreffen von Israel und Libanon nach 34 Jahren Funkstille? Das kündigt US-Präsident Trump an. In Beirut weiß man davon aber nichts. Auch Israels Bestätigung steht aus.

US-Präsident Trump hat auf Truth Social Gespräche zwischen Israel und dem Libanon angekündigt. Netanjahu sprach derweil davon, die Sicherheitszone im Süden des Libanon auszuweiten. 16.04.2026 | 0:24 min

Israel und der Libanon werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump an diesem Donnerstag zu Gesprächen auf höchster Ebene zusammenkommen. Die "Anführer" beider Nachbarländer hätten seit langem nicht mehr miteinander gesprochen, bestimmt 34 Jahre, schrieb der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu: "Morgen (Donnerstag) wird es passieren. Fein!"

Weder Libanon noch Israel bestätigen neues Treffen

Aus libanesischen Regierungskreisen hieß es am Morgen allerdings, man habe von dem geplanten Gespräch selbst erst aus den Medien erfahren. Medien berichteten von einem möglichen Telefongespräch. Eine offizielle Bestätigung der Regierung gab es zunächst nicht. Auch aus dem Büro Netanjahus gab es zunächst keine Bestätigung für ein geplantes Gespräch.

Hintergrund ist der andauernde Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Es gehe darum, zu versuchen, "etwas Luft zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen", schrieb Trump.

Wen genau Trump mit den Anführern beider Länder meint, geht aus seinem Post nicht hervor. Libanons Ministerpräsident ist Nawaf Salam, sein israelischer Kollege ist Benjamin Netanjahu. Die Präsidenten beider Länder heißen Joseph Aoun und Izchak Herzog.

Ihre ersten Gespräche seit Jahrzehnten haben Libanon und Israel ohne greifbares Ergebnis beendet. Das Treffen in Washington war laut US-Außenministerium dennoch "konstruktiv". 15.04.2026 | 0:27 min

Erstes Treffen ohne Ergebnisse

Vertreter beider Staaten waren bereits am Dienstagabend in Washington erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammengekommen. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse.

Das israelische Sicherheitskabinett wollte laut Medienberichten am selben Abend über eine Waffenruhe beraten, die Sitzung sei aber ohne Beschluss beendet worden, schrieb "Axios"-Reporter Barak Ravid auf der Plattform X.

"Es scheint so, dass Israels Regierung eine Waffenruhe mindestens hinauszögern möchte, um weiter gegen die Hisbollah vorzugehen", berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Tel Aviv. 16.04.2026 | 3:07 min

Netanjahu: Hisbollah soll entwaffnet werden

Man führe Verhandlungen mit dem Libanon, bestätigte Israels Regierungschef Netanjahu laut Angaben seines Büros vom Mittwochabend. Dabei gehe es um zwei zentrale Ziele, erklärte der Ministerpräsident: Die Entwaffnung der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz "und zweitens einen dauerhaften Frieden. Frieden durch Stärke."

Fahrzeuge der israelischen Armee sind im Südlibanon im Einsatz. Quelle: dpa

Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstärkt. Israel flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

Libanon will Waffenruhe erreichen

Die libanesische Regierung, die keine Partei in dem andauernden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden Libanons erreichen.

heute journal - der Podcast : Wird der Libanon ein zweites Gaza? Eine weitere Eskalation im Iran-Krieg wurde vorerst mit einer Waffenruhe abgewendet. Unklar, wie lange sie hält. Denn im Libanon setzt Israel seine Angriffe auf die Hisbollah fort. Video 44:35