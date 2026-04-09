heute journal - der Podcast : Wird der Libanon ein zweites Gaza? Israels Ziele in Nahost.

09.04.2026 | 20:00 |

Eine weitere Eskalation im US-Iran-Krieg wurde vorerst mit einer Waffenruhe abgewendet. Unklar, wie lange diese hält. Denn im Libanon setzt Israel seine Angriffe auf die Hisbollah fort. Für viele Menschen aus dem Süden Libanons bedeutet das: Flucht, zerstörte Dörfer und keine Aussicht auf baldige Rückkehr. Und im Schatten des US-Iran-Krieg schafft Israel auch in Gaza und im Westjordanland weiter Fakten. Mit welchen Zielen?