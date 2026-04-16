Rückkehr zur Atomkraft? Spahn: "Debatte müssen wir führen"

2023 war Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen. Jens Spahn spricht sich nun für eine Prüfung stillgelegter Reaktoren aus. Der Kanzler hatte das zuletzt ausgeschlossen.

Unionsfraktionschef Spahn fordert den Wiedereinstieg in die Atomkraft. 16.04.2026 | 0:23 min

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sich für eine erneute Debatte über einen Wiedereinstieg in die Atomkraft und die Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Reaktoren ausgesprochen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, sagte Spahn am Mittwochabend vor einem Innovationskongress der Unionsfraktion: "Es gibt Studien, die sagen, dass die stillgelegten Reaktoren der letzten Jahre mit um die neun, zehn Milliarden Euro wieder ans Netz gehen könnten." Spahn ergänzte:

Ich finde jedenfalls, diese Debatte müssen wir gesellschaftlich führen. „ Jens Spahn, Unionsfraktionschef

Die Endlagersuche verzögert sich: Die Regierung will das Zieldatum 2031 streichen. Bis zur Lösung unter Tage bleibt der Atommüll ein riskantes Provisorium in oberirdischen Hallen. 15.04.2026 | 2:54 min

Merz nannte Atomausstieg "irreversibel"

In anderen Staaten würden "30, 40, 50 Milliarden Euro investiert, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Wir könnten mit deutlich weniger unsere gerade abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Eine Diskussion ist es in jedem Fall wert", betonte Spahn.

Mitte März hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Abkehr vom Atomausstieg gefordert und angekündigt, den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat zu planen. Der CSU-Chef stellte sich damit gegen die Linie von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der den Atomausstieg jüngst als "irreversibel" bezeichnet hatte.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich ebenfalls für die Abkehr aus dem Atomausstieg ausgesprochen. 15.03.2026 | 0:18 min

Atomausstieg unter Merkel beschlossen

Der Ausstieg aus der Atomenergie war unter der CDU-geführten Bundesregierung von Angela Merkel nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschlossen worden. Im Jahr 2023 wurden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.

Umgang mit Atommüll : Regierung ohne Plan für Endlager - aber der Druck steigt Vor drei Jahren wurden die letzten AKW in Deutschland abgeschaltet, ein Endlager-Standort ist noch nicht gefunden. Eine Gesetzesänderung könnte die Entscheidung weiter verzögern. von Elisa Miebach und Simon Pfanzelt mit Video 2:54

Quelle: AFP