Unionsfraktionschef für Prüfung:Rückkehr zur Atomkraft? Spahn: "Debatte müssen wir führen"
2023 war Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen. Jens Spahn spricht sich nun für eine Prüfung stillgelegter Reaktoren aus. Der Kanzler hatte das zuletzt ausgeschlossen.
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sich für eine erneute Debatte über einen Wiedereinstieg in die Atomkraft und die Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Reaktoren ausgesprochen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, sagte Spahn am Mittwochabend vor einem Innovationskongress der Unionsfraktion: "Es gibt Studien, die sagen, dass die stillgelegten Reaktoren der letzten Jahre mit um die neun, zehn Milliarden Euro wieder ans Netz gehen könnten." Spahn ergänzte:
Merz nannte Atomausstieg "irreversibel"
In anderen Staaten würden "30, 40, 50 Milliarden Euro investiert, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Wir könnten mit deutlich weniger unsere gerade abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Eine Diskussion ist es in jedem Fall wert", betonte Spahn.
Mitte März hatte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Abkehr vom Atomausstieg gefordert und angekündigt, den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat zu planen. Der CSU-Chef stellte sich damit gegen die Linie von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der den Atomausstieg jüngst als "irreversibel" bezeichnet hatte.
Atomausstieg unter Merkel beschlossen
Der Ausstieg aus der Atomenergie war unter der CDU-geführten Bundesregierung von Angela Merkel nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschlossen worden. Im Jahr 2023 wurden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.
Mehr zur Atomkraft
Streit über Atommüll-Lagerung:Comeback der Atomkraft? Was ein neuer Castortransport zeigtvon Martin Schiffler
Abkehr vom Atomausstieg:Söder will Mini-Atomkraftwerke in Bayernmit Video0:18
EU setzt auf Mini-Akw:Von der Leyen: Atomausstieg war ein "strategischer Fehler"mit Video0:27
Kernkraftwerk Gundremmingen:Party und Wehmut: Zehntausende bei Sprengung von AKW-Türmen
Mehr zur aktuellen Energie-Debatte
"Markus Lanz" über Energiekrise:Geld für alle gegen die hohen Spritpreise?von Bernd Bachranmit Video46:23
- Interview
Entlastungspaket der Bundesregierung:Schwesig: "Die Wirtschaft ist sauer"mit Video6:13
Auswirkungen des Iran-Kriegs:Klingbeil rechnet mit anhaltendem "Energiepreisschock"mit Video7:09
Sprit-Paket der Regierung in der Kritik:Chrupalla will "günstiges Gas aus Russland"mit Video2:28