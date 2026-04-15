Iran-Krieg: Klingbeil rechnet mit anhaltendem Energiepreisschock

Auswirkungen des Iran-Kriegs:Klingbeil rechnet mit anhaltendem "Energiepreisschock"
Die Preissprünge bei Öl und Gas infolge des Iran-Kriegs sind auch in Deutschland weiterhin zu spüren. Vizekanzler Klingbeil geht davon aus, dass die Lage "äußerst fragil bleibt".
Die Belastungen durch die hohen Energiepreise werden laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vermutlich nicht schnell überwunden werden können. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Energiepreisschock durch den Iran-Krieg anhält und die Lage äußerst fragil bleibt", sagte der SPD-Chef am Dienstag in Berlin vor seinem Abflug zur Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die Tagung dürfte ganz im Zeichen des Krieges stehen.
Außerdem müssten besonders stark betroffene Personen und Unternehmen gezielt unterstützt werden.
Klingbeil: Verlässliche Hilfe für die Ukraine nötig
"Dass die Welt jetzt auf den Nahen Osten schaut, darf nicht dazu führen, dass die Ukraine in Vergessenheit gerät", ergänzte Klingbeil, der auch Vizekanzler ist. Die von Russland angegriffene Ukraine brauche langfristige Planungssicherheit und Perspektiven für den Wiederaufbau.
Die finanzielle Unterstützung müsse verlässlich bleiben. "Mein norwegischer Amtskollege Jens Stoltenberg und ich haben daher die größten Geberländer zu einem Treffen in Washington eingeladen." Dies soll am Donnerstag stattfinden.
Am Dienstag hatten Deutschland und die Ukraine in Berlin bei ihren ersten Regierungskonsultationen seit mehr als 20 Jahren den Ausbau ihrer Beziehungen zu einer "strategischen Partnerschaft" vereinbart.
Länder des "Globalen Südens" besonders getroffen
Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sagte, besonders Länder des "Globalen Südens" wie Sudan oder Somalia kämpften mit den Folgen des Nahost-Krieges. "Grundnahrungsmittel wie Weizen, Reis und pflanzliche Öle werden für viele dort unbezahlbar und fehlender Dünger gefährdet bereits die nächste Ernte."
Der Krieg hat die Energiepreise bereits sprunghaft nach oben getrieben. Experten erwarten auch bei Lebensmitteln deutliche Anstiege.
Mehr zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs
- Exklusiv
Analyse zu Übergewinnsteuer:So viel Profit machen Ölkonzerne durch den Iran-Kriegvon Julia Klaus, Salim Sadat, Christian Salewskimit Video2:42
- Grafiken
Steigende Energiepreise:Führende Institute senken Wirtschaftsprognose deutlichvon Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video8:50
Ifo-Index im Sinkflug:"Iran-Krieg beendet vorerst Hoffnung auf Aufschwung"mit Video1:31
Bauern unter Druck:Wie der Krieg in Nahost deutsche Landwirte belastetmit Video30:42