Streit über Atommüll-Lagerung:Comeback der Atomkraft? Was ein neuer Castortransport zeigt
von Martin Schiffler
Im Zwischenlager Jülich dürfte eigentlich kein Atommüll mehr lagern - daher stehen nun neue Castortransporte in NRW an. Die Debatte darüber verdeutlicht das Atommüllproblem.
Den ersten Castortransport wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dieser Woche geben - vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Den sicherheitsrelevanten und daher eigentlich geheimen Streckenverlauf hat das Bundesverkehrsministerium veröffentlicht. Nicht direkt, aber indirekt mit der Nennung der Flugverbotszonen für diese Woche.
Kritik an geplanten Transporten
Das könnte spürbare Folgen haben und aufgrund angekündigter Demonstrationen die Arbeit der Polizei erschweren, die ohnehin mit Grauen auf ihre bevorstehenden Großeinsätze blickt. Oder sogar das Engagement von Saboteuren erleichtern.
Imsel Bakir von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW sagt dazu:"Dieser Transport ist politisch nicht notwendig. Es gibt keinen zwingenden Grund, die Castoren zum jetzigen Zeitpunkt von Jülich nach Ahaus zu verbringen, quasi von einem Zwischenlager in das nächste." Und weiter:
Doch da die Sicherheitsstandards in Jülich längst unterschritten werden und das Lager seit dem Jahr 2013 de facto geschlossen werden müsste, müssen nun die 152 dort lagernden Behälter nach Ahaus transportiert werden. Das dortige Zwischenlager darf sie bis 2036 aufbewahren. Und dann?
Atommüll: Das ungelöste Problem mit der Endlagerung
Vor fast drei Jahren wurde das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Doch ein Endlager für den radioaktiven Atommüll ist weit und breit nicht in Sicht.
Wissenschaft und Politik einerseits, Länder und der Bund andererseits schieben sich gegenseitig die Verantwortung und die Kosten zu. Fest steht: Die schwarz-grüne Landesregierung in NRW hatte sich im Koalitionsvertrag im Jahr 2022 auf die "Minimierung von Atomtransporten" verständigt. Daraus wird aber nichts.
Moritz Mais, Sprecher des Wirtschaftsministeriums NRW, weist Kritik an der Landesregierung zurück:
Beobachter gehen davon aus, dass kein Entscheidungsträger, Politiker oder Wirtschaftschef von heute das dringend benötigte Endlager - wo auch immer - eröffnen wird. Der sehr unterschiedliche Wille aller Länderchefs und die langwierige Suche nach einem geeigneten Lagerort, der konsensfähig ist, verhindern das. Fachleute sind sich daher einig: Es wird wohl noch einige Jahrzehnte dauern, bis es soweit ist.
Reul: Schutz als große Herausforderung
So lange braucht Deutschland noch Zwischenlager für Zwischenlösungen. Castortransporte durch Deutschland werden also wieder für Schlagzeilen sorgen. Auch wenn sie nachts stattfinden werden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagt:
Warum der Transport von Castoren so schwierig ist
Dass sie überhaupt stattfinden dürfen, hatte in letzter Instanz das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Ihr Weg über die Autobahnen in NRW wird kein leichter sein. Aufgrund seines Gewichts passt nur ein Behälter auf einen speziellen, 30 Meter langen und drei Meter breiten Sattelzug. Das Gesamtgewicht dieser Transporteinheit beträgt knapp 130 Tonnen.
Und weil es in Jülich nur vier derartige Transporteinheiten gibt, wird es viele derartige Schwer- und Gefahrlasttransporte durch NRW geben. Selbst wenn alle vier Transporteinheiten zusammen - in Kolonne - nach Ahaus fahren, stehen dem Land damit mindestens 38 solcher Nächte bevor.
Der letzte Castortransport von Jülich nach Ahaus muss bis Ende August 2027 vollzogen sein. Das klingt nach einer Menge Zeit. Für die Beteiligten heißt das aber: Selbst wenn pro Transport alle vier Schwerlastzüge unterwegs sein werden, es also "nur" 38 Fahrten beziehungsweise Kolonnen sein werden, hat die Regierung in NRW nur noch 76 Wochen Zeit dafür. Das bedeutet für die Polizei exakt jede zweite Woche eine Kolonne, die sie auf 170 Kilometern nachts beschützen muss.
Castortransporte als unliebsames Wahlkampfthema?
Hartmut Liebermann von der Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus" sagt zu den geplanten Transporten: "Atommüllverschiebung ist keine Entsorgung. 152 Castor-Transporte sind geplant von Jülich nach Ahaus." Er fasst zusammen:
Da in NRW im April 2027 ein neuer Landtag gewählt wird, wird die schwarz-grüne Regierung alles daran setzen, deutlich vorher das unliebsame Thema "Castortransporte" zu beenden. Das erhöht den Druck und Stress für alle Beteiligten.
Vor dem Hintergrund dieser Debatte und all der ungelösten Atommüllprobleme in Deutschland wirft die aufkeimende Diskussion über den Bau neuer sogenannter "Mini-Atomkraft-Reaktoren" mehr Fragen als Antworten auf.
Martin Schiffler ist Redakteur im ZDF-Landesstudio NRW.
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