Söder will Abkehr vom Atomausstieg: Mini-Atomkraftwerke in Bayern

Abkehr vom Atomausstieg:Söder will Mini-Atomkraftwerke in Bayern
Bestärkt durch einen Kurswechsel in der EU will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder auf Atomkraft setzen. Er schlägt dafür unter anderem Mini-Atomkraftwerke in Bayern.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Abkehr vom Atomausstieg und plant den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat.
Er plädierte gegenüber der "Bild am Sonntag" für die Nutzung neuartiger modularer Kleinreaktoren und von Kernfusion.
Söder will Atommüll nutzen
"Kernenergie 2.0 bedeutet kein Zurück zu alter Technik, sondern ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren", sagte Söder. Zwar räumte er ein, dass es für eine Rückkehr zu den alten Meilern nun "zu spät" sei. Doch Deutschland benötige weiterhin "grundlastfähige und CO2-freie Kernkraft". Bayern sei "bereit für ein Pilotprojekt".
Zentraler Baustein von Söders Strategie ist die sogenannte Transmutation, bei der Atommüll als Brennstoff wiederverwendet werden soll.
Er forderte den Bund auf, "das Transmutationsgesetz zu ändern, um diese Bestände nutzbar zu machen". Perspektivisch könnte damit auch die Endlager-Frage gelöst werden.
EU setzt wieder auf Atomenergie
Neben den kleinen SMR-Reaktoren (Small Modular Reactors) setzt Bayern massiv auf die Kernfusion. Für den Demo-Reaktor "Alpha" stellt das Land bis zu 400 Millionen Euro bereit. In Kooperation mit der Wirtschaft und Forschungsinstituten will Söder "saubere Energie in beinahe unbegrenzter Menge" erschließen.
Angesichts geopolitischer Spannungen mahnte Söder zur Unabhängigkeit: "Der internationale Konflikt im Nahen Osten zeigt: Wir müssen wieder auf Technologie statt auf Ideologie setzen. Wir können nicht über die Preise jammern und zugleich Energie nur im Ausland einkaufen." Der wachsende "Stromhunger" durch Künstliche Intelligenz und E-Mobilität mache eine stabile Grundlastversorgung durch moderne Kernkraft und Gaskraftwerke unumgänglich, fügte er hinzu.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Abkehr von der Atomkraft am Dienstag als "strategischen Fehler" bezeichnet. Bei einem Atomenergie-Gipfel in Frankreich kündigte sie zugleich neue Finanzhilfen der EU für Atomenergie an.
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