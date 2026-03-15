  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Söder will Abkehr vom Atomausstieg: Mini-Atomkraftwerke in Bayern

Abkehr vom Atomausstieg:Söder will Mini-Atomkraftwerke in Bayern

|

Bestärkt durch einen Kurswechsel in der EU will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder auf Atomkraft setzen. Er schlägt dafür unter anderem Mini-Atomkraftwerke in Bayern.

Emmanuel Macron, Rafael Grossi und Ursula von der Leyen posieren mit Staats- und Regierungschefs für ein Gruppenfoto.

Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnet den Atomausstieg als strategischen Fehler. Geplant ist nun die Förderung kleiner Reaktoren und innovativer Kerntechnologien.

10.03.2026 | 1:55 min

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Abkehr vom Atomausstieg und plant den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat.

Es ist Zeit für eine neue Epoche der Kernenergie.

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern

Er plädierte gegenüber der "Bild am Sonntag" für die Nutzung neuartiger modularer Kleinreaktoren und von Kernfusion.

Bill Gates vor einem Mini-AKW-Symbolbild

Bill Gates hofft auf eine neue Zukunft der Kernenergie im Kleinformat: Mini-Atomkraftwerke in Serienproduktion. Sind Mini-AKWs die Lösung? Und wann kommen sie auf den Markt?

15.04.2024 | 8:16 min

Söder will Atommüll nutzen

"Kernenergie 2.0 bedeutet kein Zurück zu alter Technik, sondern ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren", sagte Söder. Zwar räumte er ein, dass es für eine Rückkehr zu den alten Meilern nun "zu spät" sei. Doch Deutschland benötige weiterhin "grundlastfähige und CO2-freie Kernkraft". Bayern sei "bereit für ein Pilotprojekt".

Zentraler Baustein von Söders Strategie ist die sogenannte Transmutation, bei der Atommüll als Brennstoff wiederverwendet werden soll.

Es ist sinnvoller, alten Atommüll zu verbrauchen, anstatt ihn für Millionen Jahre in der Erde strahlen zu lassen.

Markus Söder, CSU-Chef

Er forderte den Bund auf, "das Transmutationsgesetz zu ändern, um diese Bestände nutzbar zu machen". Perspektivisch könnte damit auch die Endlager-Frage gelöst werden.

Zivile Atomkraft: „Es gibt einen Grund, warum so lange lobbyiert wurde"

Claudia Davies (phoenix-Reporterin) im Interview mit Jutta Paulus (B'90/GRÜNE, Ausschuss für Umwelt u. Klima im EU-Parlament) zur Nutzung der zivilen Atomkraft

11.03.2026 | 6:57 min

EU setzt wieder auf Atomenergie

Neben den kleinen SMR-Reaktoren (Small Modular Reactors) setzt Bayern massiv auf die Kernfusion. Für den Demo-Reaktor "Alpha" stellt das Land bis zu 400 Millionen Euro bereit. In Kooperation mit der Wirtschaft und Forschungsinstituten will Söder "saubere Energie in beinahe unbegrenzter Menge" erschließen.

Angesichts geopolitischer Spannungen mahnte Söder zur Unabhängigkeit: "Der internationale Konflikt im Nahen Osten zeigt: Wir müssen wieder auf Technologie statt auf Ideologie setzen. Wir können nicht über die Preise jammern und zugleich Energie nur im Ausland einkaufen." Der wachsende "Stromhunger" durch Künstliche Intelligenz und E-Mobilität mache eine stabile Grundlastversorgung durch moderne Kernkraft und Gaskraftwerke unumgänglich, fügte er hinzu.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Abkehr von der Atomkraft am Dienstag als "strategischen Fehler" bezeichnet. Bei einem Atomenergie-Gipfel in Frankreich kündigte sie zugleich neue Finanzhilfen der EU für Atomenergie an.

 

Quelle: AFP
Über die Atomenergie-Debatte berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem in den heute-Nachrichten am 10.03.2026 ab 19:00 Uhr.
Themen
Markus SöderCSUAtomausstiegAtomkraftBayern

Mehr zum Thema

  1. AKW Cattenom in Frankreich

    EU setzt auf Mini-Akw:Von der Leyen: Atomausstieg war ein "strategischer Fehler"

    mit Video0:27
  2. Emmanuel Macron, Rafael Grossi und Ursula von der Leyen auf dem Atomgipel in Paris.

    Ausbau der Atomenergie:Deutschland fehlt bei Atomgipfel in Paris

    Video0:29
  3. Kernenergie-Gipfel in Frankreich

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Atomenergie-Abkehr "strategischer Fehler"?

    von Ulf Röller
    Video2:31
  4. frohmaier

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Frohnmaier: "Rückkehr zur Kernenergie"

    Video10:07
  5. Ein Haufen alter Strahlenschutzmasken in Pripyat, Ukraine.

    Doku | Terra X History:Illusionen des Atomzeitalters

    Video43:21
  6. Endlagersuche für Atommüll

    Politik | Länderspiegel:Endlose Endlagersuche

    von Oliver Deuker
    Video3:40
  7. #OnThisDay: Atomausstieg

    phoenix | OnThisDay:#OnThisDay: Atomausstieg

    Video22:41
  8. Ein Einfamilienhaus dessen EInfahrt mit einem Tor versperrt ist.

    15 Jahre nach Nuklearkatastrophe:Zu Besuch in Fukushimas Geisterstädten

    Miriam Steimer, Fukushima
    mit Video1:37