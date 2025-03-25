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Atomausstieg in Deutschland - Nachrichten und Hintergründe

Atomausstieg in Deutschland

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Am 15. April 2023 gehen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Der Atomausstieg war 2002 von der Regierung Schröder (SPD) beschlossen und von der Regierung Merkel (CDU) aufgehoben worden. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima machte die Regierung Angela Merkel eine Kehrtwende und beschloss den 2. Atomausstieg. Er wurde wegen des Ukraine-Krieges und befürchteten Energieengpässe verlängert.

Aktuelle Nachrichten zum Atomausstieg in Deutschland

  1. ZDF-Wirtschaftskorrespondent Florian Neuhann im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt"

    WISO - Wirtschaft erklärt:Atomkraft: Was für und gegen eine Rückkehr spricht

    von Mischa Ehrhardt und Florian Neuhann
    mit Video10:47
  2. Jens Spahn spricht vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag.

    Unionsfraktionschef für Prüfung:Rückkehr zur Atomkraft? Spahn: "Debatte müssen wir führen"

    mit Video0:23
  3. Jens Spahn spricht vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag.

    Rückkehr der Kraftwerke gefordert:Spahn: Wiedereinstieg in Atomkraft-Debatte

    Video0:23
  4. 07.03.2024, Nordrhein-Westfalen, Ahaus: Auf einem Schild in der östlichen Lagerhalle, wo hochradioaktive gelbe CASTOR Behälter vom Typ THTR und blaue vom Typ CASTOR V/19, die aus Atomkraftwerken in Ahaus zwischengelagert werden, steht: Kontrollbereich - Vorsicht Strahlung.

    Umgang mit Atommüll:Regierung ohne Plan für Endlager - aber der Druck steigt

    von Elisa Miebach und Simon Pfanzelt
    mit Video10:04
  5. Markus Söder

    Entgegen Merz Plänen:Söder stellt sich gegen Atomausstieg

    Video0:18
  6. Carsten Schneider spricht während der 61. Bundestagssitzung

    Debatte über Atomkraft:Schneider: Halten an Atomausstieg fest

    Video0:41
  7. Von der Leyen bereut Atomkraftausstieg

    Atomgipfel:Von der Leyen bereut Atomkraftausstieg

    Video0:27
  8. AKW Cattenom in Frankreich

    EU setzt auf Mini-Akw:Von der Leyen: Atomausstieg war ein "strategischer Fehler"

    mit Video0:27
  9. Die Flaggen der Europäischen Union und einiger ihrer Mitgliedsstaaten wehen vor dem Europäischen Parlament.

    Nachrichten | heute in Europa:EU-Kommission tagt in Straßburg

    von Ulf Röller, Isabelle Schaefers, Andreas Klinner
    Video3:51
  10. Emmanuel Macron, Rafael Grossi und Ursula von der Leyen auf dem Atomgipel in Paris.

    Ausbau der Atomenergie:Deutschland fehlt bei Atomgipfel in Paris

    Video0:29
  11. Ebba Busch

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Busch: Schwedisches Lob für Merz' AKW-Aussage

    Video1:24
  12. Das Atomkraftwerk am Tag der Sprengung der Kühltuerme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen

    Kernkraftwerk Gundremmingen:Party und Wehmut: Zehntausende bei Sprengung von AKW-Türmen

  13. Markus Lanz vom 1. Oktober 2025: Markus Lanz, Katharina Dröge, Tilman Kuban
    Faktencheck

    Diskussion bei Markus Lanz:Hat der Atomausstieg unseren Strom verteuert?

    von Oliver Klein und Jan Schneider
    mit Video44:23
  14. Eine iranische Flagge flattert vor dem Reaktorgebäude des Kernkraftwerks Buscher.

    Snapback-Mechanismus:Atom-Sanktionen gegen Iran in Kraft getreten

    mit Video0:22
  15. Großbritannien, London: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump verlassen die Air Force One bei ihrer Ankunft am Flughafen Stansted.

    Staatsbesuch:Trump in Großbritannien eingetroffen

    Video0:23
  16. 07.03.2024, Nordrhein-Westfalen, Ahaus: Auf einem Schild in der östlichen Lagerhalle, wo hochradioaktive gelbe CASTOR Behälter vom Typ THTR und blaue vom Typ CASTOR V/19, die aus Atomkraftwerken in Ahaus zwischengelagert werden, steht: Kontrollbereich - Vorsicht Strahlung.

    Nach Genehmigung durch Bundesamt:Ahaus will sich gegen Atommülltransporte wehren

Das Ringen um die Atomenergie

Grafik: Harald Lesch umgeben von Windrädern, E-Auto, Einstürzendem AKW und Solarzellen

Ausgestrahlt? Strom ohne Atom

Klimawandel: Ursachen und Folgen
Energiekrise
Erneuerbare Energien
Verkehrswende: Zukunft der Mobilität
  1. Ein Haufen alter Strahlenschutzmasken in Pripyat, Ukraine.

    Doku | Terra X History:Illusionen des Atomzeitalters

    Video43:21

Atomkraftwerke im Krieg

  1. Ein Soldat hält sich vor Kriegsgerät die Ohren zu.

    Nachrichten | Thema:Krieg in der Ukraine

Die Katastrophe von Tschernobyl

35 Jahre Tschernobyl - Kiew

Tschernobyl – 35 Jahre danach

Der 1. Atomausstieg in Deutschland

  1. Die Atomkraft-Story

    phoenix | phoenix plus:Die Atomkraft-Story

    Video42:25

Die Katastrophe von Fukushima

Das zerstörte Kernkraftwerk Fukushima von oben.

Der ewige GAU? 10 Jahre Fukushima

Fukushima und die Konsequenzen

  1. Grafik: Harald Lesch zum Jahrestag von Fukoshima im Schutzanzug

    Doku | Terra X:Übereilter Atomausstieg? Fukushimas Erbe

    Video13:43

Atommüll auf ewig?

Hochradioaktive blaue Castor- Behälter

Strahlendes Erbe - Atommüll sucht Endlager

  1. Zwischenlager Gorleben - Blick ins Bergwerk

    3sat | NANO:40 Jahre Atommülllager Gorleben

    Video4:38
Amerikanischer Atomtest in der Wüste von Nevada, Archivbild

Uran - Das unheimliche Element

Atomare Aufrüstung

  1. Montage: Die Flagge des Iran auf einer Wand, rechts dazu das Zeichen für Radioaktivität. Als Schatten auf der Wand mehrere militärische Raketen.

    Doku | ZDFinfo Doku:Vom Partner zum Feind

    Video44:40

Atomwaffen und der Ukraine-Krieg

Explosion einer Atombombe mit Atompilz.

Putin und die Bombe

  1. Wladimir Putin, aufgenommen am 21.09.2022 in Moskau (Russland)

    Politik | frontal:Atomdrohungen aus Moskau

    von Alexander Bühler und Marcus Weller