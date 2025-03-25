Atomausstieg in Deutschland - Nachrichten und Hintergründe

Atomausstieg in Deutschland
|
Am 15. April 2023 gehen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Der Atomausstieg war 2002 von der Regierung Schröder (SPD) beschlossen und von der Regierung Merkel (CDU) aufgehoben worden. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima machte die Regierung Angela Merkel eine Kehrtwende und beschloss den 2. Atomausstieg. Er wurde wegen des Ukraine-Krieges und befürchteten Energieengpässe verlängert.
Aktuelle Nachrichten zum Atomausstieg in Deutschland
WISO - Wirtschaft erklärt:Atomkraft: Was für und gegen eine Rückkehr sprichtvon Mischa Ehrhardt und Florian Neuhannmit Video10:47
Unionsfraktionschef für Prüfung:Rückkehr zur Atomkraft? Spahn: "Debatte müssen wir führen"mit Video0:23
Rückkehr der Kraftwerke gefordert:Spahn: Wiedereinstieg in Atomkraft-DebatteVideo0:23
Umgang mit Atommüll:Regierung ohne Plan für Endlager - aber der Druck steigtvon Elisa Miebach und Simon Pfanzeltmit Video10:04
Entgegen Merz Plänen:Söder stellt sich gegen AtomausstiegVideo0:18
Debatte über Atomkraft:Schneider: Halten an Atomausstieg festVideo0:41
Atomgipfel:Von der Leyen bereut AtomkraftausstiegVideo0:27
EU setzt auf Mini-Akw:Von der Leyen: Atomausstieg war ein "strategischer Fehler"mit Video0:27
Nachrichten | heute in Europa:EU-Kommission tagt in Straßburgvon Ulf Röller, Isabelle Schaefers, Andreas KlinnerVideo3:51
Ausbau der Atomenergie:Deutschland fehlt bei Atomgipfel in ParisVideo0:29
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Busch: Schwedisches Lob für Merz' AKW-AussageVideo1:24
Kernkraftwerk Gundremmingen:Party und Wehmut: Zehntausende bei Sprengung von AKW-Türmen
- Faktencheck
Diskussion bei Markus Lanz:Hat der Atomausstieg unseren Strom verteuert?von Oliver Klein und Jan Schneidermit Video44:23
Snapback-Mechanismus:Atom-Sanktionen gegen Iran in Kraft getretenmit Video0:22
Staatsbesuch:Trump in Großbritannien eingetroffenVideo0:23
Nach Genehmigung durch Bundesamt:Ahaus will sich gegen Atommülltransporte wehren
Das Ringen um die Atomenergie
Doku | Terra X History:Illusionen des AtomzeitaltersVideo43:21
Atomkraftwerke im Krieg
Nachrichten | Thema:Krieg in der Ukraine
Die Katastrophe von Tschernobyl
Der 1. Atomausstieg in Deutschland
phoenix | phoenix plus:Die Atomkraft-StoryVideo42:25
Die Katastrophe von Fukushima
Fukushima und die Konsequenzen
Doku | Terra X:Übereilter Atomausstieg? Fukushimas ErbeVideo13:43
Atommüll auf ewig?
3sat | NANO:40 Jahre Atommülllager GorlebenVideo4:38
Atomare Aufrüstung
Doku | ZDFinfo Doku:Vom Partner zum FeindVideo44:40
Atomwaffen und der Ukraine-Krieg
Politik | frontal:Atomdrohungen aus Moskauvon Alexander Bühler und Marcus Weller