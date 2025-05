Das sorgt in deutschen Nachbarregionen für Unbehagen. Was genau plant die belgische Regierung und warum gibt es Kritik daran? ZDFheute mit Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was genau plant die belgische Regierung?

Die rechte Regierung unter Premierminister Bart De Wever plant nicht nur die Laufzeitverlängerung, sondern auch den Bau neuer Reaktoren. Konkrete Pläne dafür gibt es aber noch nicht. Aktuell betreibt Belgien zwei Atomkraftwerke: Doel bei Antwerpen und Tihange bei Lüttich, etwa 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Drei Reaktoren der Kraftwerke wurden bereits vom Netz genommen, vier davon sind aber noch in Betrieb: Doel-2 und Doel-4, außerdem Tihange-1 und Tihange-3.

Wäre eine Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland sinnvoll? Hat Deutschland die höchsten Energiepreise? Könnte ein Blackout drohen?

Nun haben die beiden jüngsten Anlagen Doel 4 und Tihange 3 aus dem Jahr 1985 eine Laufzeitverlängerung bis 2035 erhalten. Und auch die älteren Reaktoren wie Tihange-1 von 1975 könnten nun länger am Netz bleiben, da das neue Gesetz die starren Abschalttermine aufhebt.

Die Atomkraftwerke in Doel und Tihange in Belgien

Warum wird die Entscheidung kritisiert?

Die belgischen Reaktoren stammen größtenteils aus den 1970er und 80er Jahren und gerieten durch Störfälle, Mängel und Schäden immer wieder in die Schlagzeilen. So wurden 2012 bei Überprüfungen tausende Risse im Stahl der Reaktordruckbehälter von Doel-3 und Tihange-2 entdeckt. Diese beiden Reaktorblocks sind inzwischen aber nicht mehr in Betrieb.