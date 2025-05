Update am Morgen: Machtwechsel - ohne Stunde Null

Anfang Mai bedeutet Met-Gala in New York. Anna Wintour lädt ein - und die Stars kommen in Scharen. Ein Look, der meterweit überzeugte, präsentierte Diana Ross. Wer neben der Souldiva mit ihrer gigantischen Schleppe beim Schaulaufen des Jahres sein Modegespür unter Beweis stellte - eine Bildergalerie zum Durchklicken