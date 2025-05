Netanjahu: Israel will Gazastreifen dauerhaft besetzen

Israel will seine Offensive in Gaza gegen die Hamas wohl noch weiter verschärfen. Das sollen Netanjahu und das Sicherheitskabinett beschlossen haben, berichten israelische Medien.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigt, dass israelische Soldaten künftig in eroberten Gebieten des Gazastreifens stationiert bleiben sollen. Es sei nicht länger beabsichtigt, dass Soldaten nur Angriffe im Gazastreifen ausführen und sich dann dort wieder zurückziehen, sagte er in einer Videoansprache. Ziel sei das Gegenteil. Er ließ offen, ob das gesamte Gebiet oder nur bestimmte Teile davon eingenommen werden sollen.

Der israelische Regierungschef sagte außerdem, dass die Anwohner des Gazastreifens umgesiedelt würden. Dies geschehe zu ihrem eigenen Schutz. Anwohner im Gazastreifen reagierten unterdessen mit Entsetzen auf die jüngsten Pläne Israels. Die beschlossene Ausweitung der Offensive im Gazastreifen sei auf Empfehlung des Generalstabschefs Ejal Zamir erfolgt, um die Hamas zu zerschlagen, so Netanjahu weiter. Zamir sei überzeugt, dass die Verschärfung der Einsätze zugleich bei der Rettung der Entführten helfen werde. "Und ich stimme ihm zu."

In Israel will die Regierung ihre Militäroffensive im Gazastreifen ausweiten. Ziel sei es, die Freilassung von Geiseln zu erzwingen. Thomas Reichart berichtet aus Tel Aviv.

Geisel-Angehörige: Regierung will Geiseln "opfern"

Der neue Plan für den Gazastreifen wurde den Angaben zufolge einstimmig vom israelischen Sicherheitskabinett verabschiedet. Geplant sind demnach neue "kraftvolle" Angriffe auf die islamistische Hamas. Auch die Befreiung aller in der Gewalt der Palästinenserorganisation verbliebenen israelischen Geiseln sei weiterhin ein wichtiges Ziel.

ZDF-Korrespondent: Netanjahu stärkt seine Macht

Netanjahu glaube offenbar, dass Israels Armee nur so die Hamas wirklich besiegen kann, sagt Thomas Reichart, ZDF-Korrespondent in Tel Aviv. Zudem erfülle er mit dem Kurs Forderungen seiner rechtsextremen Koalitionspartner, stärke also seine eigene Macht.