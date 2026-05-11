Update am Abend: Iran-Chaos, Linke vor Zoff und Bonner Brückenbau

Guten Abend,

ein großes Durcheinander gab es heute im Iran-Konflikt: Erst die Absage der Verhandlungen zwischen den USA und Iran in der Schweiz, dann eine neue Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah, dann offenbar eine Waffenruhe-Einigung. Nachrichten, die sich auch auf dem heute gestarteten Linken-Parteitag verbreiten dürften. Dort will die Partei ihr Verhältnis zu Israel klären - und es droht Zoff. Außerdem gibt es schlechte Nachrichten für viele Pendler in Nordrhein-Westfalen.

Unklare Lage im Iran-Konflikt

Das ist passiert: Ohne Angabe von Gründen sind die für heute geplanten Verhandlungen zwischen Iran und den USA in der Schweiz vorerst abgesagt worden. Sie sollten "auf technischer Ebene" stattfinden, also ohne die höchsten Vertreter beider Seiten. Gleichzeitig eskalierte der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut. Und am Nachmittag hieß es dann von einem US-Vetreter: Israel und die Hisbollah legen mit sofortiger Wirkung ihre Waffen nieder.

Ohne Angabe von Gründen sind die für heute geplanten Verhandlungen zwischen Iran und den USA in der Schweiz vorerst abgesagt worden. Sie sollten "auf technischer Ebene" stattfinden, also ohne die höchsten Vertreter beider Seiten. Gleichzeitig eskalierte der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut. Und am Nachmittag hieß es dann von einem US-Vetreter: Israel und die Hisbollah legen mit sofortiger Wirkung ihre Waffen nieder. Das ist der Hintergrund: Bisher stand nur ein Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA. Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum iranischen Atomprogramm, soll demnach innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden. Das Rahmenabkommen enthält zudem keine explizite Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon. Inhaltliche Details der angeblichen Waffenruhe-Einigung sind bislang nicht bekannt.

Bisher stand nur ein Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA. Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum iranischen Atomprogramm, soll demnach innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden. Das Rahmenabkommen enthält zudem keine explizite Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon. Inhaltliche Details der angeblichen Waffenruhe-Einigung sind bislang nicht bekannt. Das sagen die ZDF-Korrespondenten: Woran es liegt, dass die Verhandlungen abgesagt wurden, sei unklar, berichtet Elmar Theveßen aus Luzern. "Vielleicht ja daran, dass sich alle Seiten eigentlich momentan gar nicht so richtig an das Rahmenabkommen halten." Es sei "ein ziemliches Chaos im Gange". Thomas Reichart berichtet darüber hinaus aus Tel Aviv: "Das ist schon wirklich gravierend, was da gerade im Libanon passiert." Die neuen gegenseitigen Angriffe offenbarten demnach zentrale Schwächen des Rahmenabkommens: "Dass es nämlich erstens sehr vage bleibt zum Libanon und zweitens Israel nicht involviert ist und sich nicht daran gebunden fühlt."

Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und Iran werden laut Schweizer Regierung "verschoben". „Es ist ein ziemlich Chaos im Gange“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 19.06.2026 | 2:02 min

Interview:

Nahostexperte Fabian Hinz erklärt, wie sich die Macht im Nahen Osten und in Iran neu ordnen könnte (auch als Podcast verfügbar).

Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas spricht über die Aussichten für weitere Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Außerdem dazu im

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Linke startet Parteitag

Das ist passiert: Die Linke hat ihren dreitägigen Bundesparteitag begonnen. 500 Delegierte treffen sich bis Sonntag in Potsdam unter dem Motto "Es reicht!".

Die Linke hat ihren dreitägigen Bundesparteitag begonnen. 500 Delegierte treffen sich bis Sonntag in Potsdam unter dem Motto "Es reicht!". Das ist der Hintergrund: Zu Strategien für die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dem Streit um die Reformvorhaben der Bundesregierung und vor allem der Haltung der Partei zum Nahost-Konflikt und zu Israel werden kontroverse Debatten erwartet. Am Samstag sollen die Delegierten zudem eine neue Parteispitze wählen. Jan van Aken tritt aus gesundheitlichen Gründen ab, seine Co-Chefin Ines Schwerdtner bewirbt sich erneut.

Zu Strategien für die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dem Streit um die Reformvorhaben der Bundesregierung und vor allem der Haltung der Partei zum Nahost-Konflikt und zu Israel werden kontroverse Debatten erwartet. Am Samstag sollen die Delegierten zudem eine neue Parteispitze wählen. Jan van Aken tritt aus gesundheitlichen Gründen ab, seine Co-Chefin Ines Schwerdtner bewirbt sich erneut. Das sagt ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer: "Ein bisschen ist der Parteitag eine Wundertüte. Man könnte aber auch sagen: ein unkalkulierbares Pulverfass." Das liege vor allem an den vielen Neumitgliedern, deren Haltung zu Israel vorab nicht absehbar sei. Auf dem Parteitag drohe also "neuer Zoff". Und das, obwohl die Partei eigentlich ihren jüngsten Erfolgskurs (von drei auf elf Prozent innerhalb von knapp zwei Jahren) verstetigen will. Die gesamte Analyse lesen Sie hier.

ZDF-Mittagsmagazin, 19.06.2026, ab 12:00 Uhr 19.06.2026 | 2:35 min

Bonner Nordbrücke bleibt gesperrt

Das ist passiert: Die Bonner Nordbrücke kann nicht wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Brückenvorbau auf der linksrheinischen Seite sei dafür zu stark beschädigt, sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder. Stattdessen soll ein Neubau her. Ziel sei es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden kann.

Die Bonner Nordbrücke kann nicht wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Brückenvorbau auf der linksrheinischen Seite sei dafür zu stark beschädigt, sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder. Stattdessen soll ein Neubau her. Ziel sei es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden kann. Das ist der Hintergrund: Anfang des Monats wurde die Autobahnbrücke auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen unerwartet komplett gesperrt. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode. Rund 100.000 Fahrzeuge nutzten die Brücke zuvor pro Tag.

Anfang des Monats wurde die Autobahnbrücke auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen unerwartet komplett gesperrt. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode. Rund 100.000 Fahrzeuge nutzten die Brücke zuvor pro Tag. Das sagt ZDF-Reporter Lothar Becker: "Für die Bonner heißt das erstmal zwei Jahre Verkehrschaos." Pendler, Lkw und öffentliche Verkehrsmittel müssten auf umliegende Rheinbrücken ausweichen. "Da hilft es auch nicht, dass die Stadt Bonn gesagt hat, bis Ende des Monats sind die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei zu nutzen, weil die oftmals genauso im Stau stehen."

heute in Deutschland, 19.06.2026, ab 14:00 Uhr 19.06.2026 | 1:40 min

Grafik des Tages

Blinken vergessen, zu früh auf die linke Spur? Beim Einfädeln auf die Autobahn läuft nach einer Erhebung des Auto Clubs Europa (ACE) nicht alles glatt. Der Verkehrsclub machte am häufigsten Fehler beim Blinken aus.

Quelle: ZDF

Ratgeber zur Hitzewelle

Zweite Hitzewelle des Jahres in Deutschland: Mit Temperaturen bis zu 38 Grad steigen auch die Gesundheits-Gefahren. Unsere Karten zeigen, wo vor Hitze und Gewitter gewarnt wird.

Fußball-WM 2026

Die ersten Trends dieser WM: Es fallen viele Tore, afrikanische Teams verkaufen sich gut und die Kleinen schlagen sich wacker. Und die Trinkpausen sind in aller Munde - ein Zwischenfazit lesen Sie hier.

Kritik von Ex-Bundestrainer Jogi Löw: Der Elf von Julian Nagelsmann fehlen Führungsspieler, bemängelt dessen Vor-Vor-Vorgänger Joachim Löw, der selbst als Freund flacher Hierarchien gilt. Aber stimmt das überhaupt?

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Norwegens Fußballfans gingen mit Ruder-Aktionen zur Fußball-WM im Internet viral - nun zieht auch das Parlament mit. Der Gruß wurde vom Parlamentspräsidenten persönlich angestoßen.

ZDFsportstudio, 19.06.2026, 15:28 Uhr 19.06.2026 | 0:18 min

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"Milk": Die Geschichte einer Ikone der Schwulenbewegung. Als erster offen schwuler Politiker der USA wurde Harvey Milk 1977 Stadtrat in San Francisco und nur ein Jahr später Opfer eines Attentats. (2 Std. 3 Min.)

18.06.2026 | 123:04 min

"Greenwashed?": Das Geheimrezept für den Erfolg von Lego ist eine Mischung aus Kult, Kreativität und Erdöl. Früher hat sich an dem Öl und dem daraus produzierten Plastik niemand gestört. Heute steht es in der Kritik. Wie grün sind die bunten Steine? (44 Min.)

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Rezept des Tages: Vietnamesische Minipfannkuchen

Knusprige Reispfannkuchen mit mariniertem Tofu, frischem Gemüse und würzigem Dip: Mario Kotaska zeigt Schritt für Schritt, wie das vietnamesische Rezept gelingt:

Volle Kanne, 19.06.2026, ab 09:05 Uhr. 19.06.2026 | 5:50 min

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