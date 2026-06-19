Bonn: Gesperrte Nordbrücke wird nicht mehr freigegeben

Seit Juni ist die Bonner Nordbrücke gesperrt - und wird es auch bleiben: Laut Minister Schnieder ist die Brücke zu stark beschädigt. Sie soll nun abgerissen und neugebaut werden.

Die Bonner Nordbrücke wurde Anfang Juni komplett für den Verkehr gesperrt, was zu großen Zeitverlusten für Pendler und die Wirtschaft führt. Quelle: dpa

Die einst vielbefahrene Bonner Nordbrücke kann vorläufig nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit. Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden.

Das Schadensbild an der linksrheinischen Vorlandbrücke hat sich so verschlechtert, dass eine Öffnung der Brücke sowohl für den Lkw- als auch für den Pkw-Verkehr nicht mehr in Frage kommt. „ Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

Die Brücke solle nun abgerissen und neu gebaut werden, sagte Schnieder nach der zweiten Sitzung eines Lenkungskreises von Bund, Land und Kommunen in Bonn.

Es handelt sich um ein rund 660 Meter langes Teilstück der Friedrich-Ebert-Brücke, einer der wichtigsten Verkehrsachsen in der Region. Rund 100.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke pro Tag.

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Neue Brücke soll 2028 fertig sein

Es gehe jetzt um Schnelligkeit, sagte Schnieder. Das Vergabeverfahren werde sofort starten, sodass möglichst noch im Juli mit dem Abriss begonnen werden könne. Ziel sei es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden kann.

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode. Bereits seit Februar galt ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Anfang Juni wurde die Autobahnbrücke über den Rhein dann unerwartet komplett für den Verkehr gesperrt. Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit.

Fällt eine Rheinbrücke aus, verteilt sich der Verkehr auf die übrigen Übergänge – mit spürbaren Folgen. Mehr Belastung verschlechtert ihren Zustand zusätzlich, berichtet ZDF-Reporter Lothar Becker. 05.06.2026 | 2:29 min

In Bonn ballt sich seit Sperrung der Verkehr

Für die Region wurde die Sperrung zum großen Problem - der ADAC sprach von einer "Vollkatastrophe". Viele Autofahrer würden in den Kölner Raum ausweichen und dort das ohnehin schon am Limit laufende Verkehrssystem belasten. Auch die Wirtschaft zeigte sich extrem besorgt. "Die Rheinbrücken sind die Lebensadern unserer Region", erklärte die IHK Bonn/Rhein-Sieg.

In Bonn ballte sich seit der plötzlichen Sperrung der Verkehr. Die Stadt kündigte verschiedene Sofortmaßnahmen an, um die Situation zu entlasten. Unter anderem führte sie vorübergehend kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr ein, um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn zu bewegen.

Nach bisherigen Planungen sollte ein Neubau der zuvor schon durch zahlreiche Schäden aufgefallenen Nordbrücke frühestens in den 2030er Jahren beginnen.

Quelle: dpa, Reuters