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Politik
Ausland

USA und Iran: Ex-Diplomat Lucas erwartet "mühsame" Verhandlungen

Interview

Ex-Diplomat über USA-Iran-Verhandlungen:"USA haben viele Anreize ins Schaufenster gestellt"

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Das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran steht, nun soll eine endgültige Vereinbarung ausgelotet werden. Ex-Diplomat Lucas ist skeptisch, er erwartet "mühsame" Verhandlungen.

Schaltgespräch mit Hans-Dieter Lucas

Der Blick auf das 14-Punkte-Rahmenabkommen stimme ihn "nicht sehr optimistisch", sagt der Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas. Die USA hätten viele Anreize "ins Schaufenster gestellt".

18.06.2026 | 5:39 min

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Krieges steht, US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkia haben am Mittwochabend die Vereinbarung mit insgesamt 14 Punkten unterzeichnet.

Eine endgültige Vereinbarung zwischen den USA und Iran soll innerhalb von 60 Tagen erzielt werden. Der Zeitraum ist, wenn beide Seiten zustimmen, verlängerbar. Ob es am Ende zu einer Lösung auch im Streit um das umstrittene iranische Atomprogramm kommt, ist jedoch keineswegs sicher.

Trotz der Rahmenvereinbarung sind viele Fragen noch ungeklärt - etwa zum iranischen Atomprogramm oder den Kämpfen im Libanon.

Die getroffene Rahmenvereinbarung zwischen Iran und den USA lässt wichtige Fragen offen.

18.06.2026 | 1:00 min

Nuklear-Frage: "Iran hat keine Konzession gemacht"

Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas, der im Jahr 2015 mit den UN-Vetomächten und der EU um das Atomabkommen mit Irans Führung rang, zeigte sich im ZDF heute journal skeptisch gegenüber den Verhandlungsaussichten:

Der Blick auf die 14 Punkte stimmt mich nicht sehr optimistisch. Die USA haben schon viele Anreize jetzt ins Schaufenster gestellt.

Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas

"Dagegen hat Iran in diesen 14 Punkten keine wirkliche Konzession mit Blick auf die nukleare Frage gemacht. Es ist völlig offen, zu welchen Beschränkungen er bereit sein wird. All das muss jetzt mühsam verhandelt werden", sagte Lucas im ZDF weiter.

Menschen hören einem Redner während einer Trauerfeier in Teheran zu

Nach vier Monaten Krieg haben die USA und Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet. In welcher Verfassung befindet sich Iran militärisch, wirtschaftlich und politisch?

18.06.2026 | 3:00 min

Ex-Diplomat Lucas: Strategie für Verhandlungen entwickeln

Während die USA laut Lucas eine "weitestgehende Beschränkung des iranischen Nuklearprogramms erreichen wollen, "idealiter eine Suspendierung der Anreicherung - all das bei massiver internationaler Kontrolle", habe Iran wiederum Interesse an einer Aufhebung aller Sanktionen, "idealiter auch einer zumindest minimalen Fortsetzung seines Anreicherungsprogrammes".

Es müsse nun eine Strategie entwickelt werden, worüber die USA und Iran in den 60 Tagen konkret verhandeln wollen: "Ist es eigentlich nur das Nuklearprogramm? Welche Rolle wird das Raketenprogramm spielen? Welche Rolle spielt die Straße von Hormus? Wie wird man mit dem Konflikt Israel-Libanon umgehen? Das sind alles sehr komplexe Fragen", führt Lucas im Interview auf.

Die Chancen, diese Verhandlungen erfolgreich zu führen, sind umso größer, je eher man sich jetzt auf einen konkreten Fahrplan einigt und auf die Parameter dessen, was man erreichen will.

Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas

"Ich glaube, es kommt jetzt auf der amerikanischen Seite sehr darauf an, ein hochqualifiziertes Expertenteam zusammenzustellen, das in der Lage ist, auf der Fachebene mit Iran zu verhandeln."

Norbert Röttgen bei Maybrit Illner

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zu Gast bei "maybrit illner" zum Thema: "Trumps Frieden mit Iran – Desaster oder Durchbruch?"

18.06.2026 | 1:30 min

Die "Knackpunkte" in den USA-Iran-Verhandlungen

Lucas zufolge werden zwischen den USA und Iran diese Themen die "Knackpunkte" in den Verhandlungen sein:

  • Wie weit ist Iran bereit, sein Anreicherungsprogramm zu reduzieren?
  • Welches Recht wird Iran den Inspektoren einräumen?
  • Wie und zu welchem Zeitpunkt werden die Sanktionen aufgehoben werden?

In dem bisher letzten großen Abkommen mit Iran, dem in Wien geschlossenen Atomdeal von 2015, habe man erreicht, "Iran für viele, viele Jahre den Weg zur Atombombe zu verbauen", berichtet Lucas, der 2015 die deutsche Delegation in den Verhandlungen anführte. Iran habe sich bis 2018 an dieses Abkommen gehalten, so Lucas. "Erst als Donald Trump 2018 sich entschloss, aus dem Abkommen auszusteigen, hat Iran auch wieder angefangen, anzureichern."

Es kommt jetzt wirklich darauf an, ein möglichst wasserdichtes Abkommen zu verhandeln. Aber ich denke, bis dahin ist noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen.

Ex-Diplomat Hans-Dieter Lucas

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF heute jornal am 18.06.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
IranUSA

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