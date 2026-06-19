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Politik
Ausland

Schweiz: Verhandlungen zwischen USA und Iran abgesagt

Für heute geplantes Treffen bei Luzern:Schweiz: Verhandlungen zwischen USA und Iran vorerst abgesagt

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Heute wollten die USA und Iran sich zu Gesprächen in der Schweiz treffen. Nun fallen die Verhandlungen in der Nähe von Luzern vorerst aus. JD Vance hatte bereits abgesagt.

Trotz der Rahmenvereinbarung sind viele Fragen noch ungeklärt - etwa zum iranischen Atomprogramm oder den Kämpfen im Libanon.

Die gestern getroffene Rahmenvereinbarung zwischen Iran und den USA lässt wichtige Fragen offen.

18.06.2026 | 1:00 min

Die für diesen Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran wurden dem Schweizer Außenministerium zufolge abgesagt. "Die Gespräche auf dem Bürgenstock werden heute nicht wie geplant stattfinden", teilte das Außenministerium in Bern mit. Gründe dafür wurden nicht genannt.

JD Vance hatte Teilnahme abgesagt

Beim Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern sollten die Unterhändler beider Seiten über einen dauerhaften Waffenstillstand verhandeln. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben bereits ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das die im April verkündete Waffenruhe verlängert und unter anderem eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht.

US-Vizepräsident JD Vance hatte seine Teilnahme bereits abgesagt.

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CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zu Gast bei "maybrit illner" zum Thema: "Trumps Frieden mit Iran – Desaster oder Durchbruch?"

18.06.2026 | 1:30 min

Treffen in Luxusresort unweit von Luzern geplant

Bei inhaltlichen Fragen hat die Schweizer Seite bislang immer auf die beteiligten Parteien verwiesen. Bis zum späten Donnerstagabend hatten sich die Schweizer darauf eingestellt, dass in dem unweit von Luzern gelegenen Luxusresort Bürgenstock zumindest auf technischer Ebene Gespräche beginnen. Ursprünglich waren dort Vertreter der USA und des Irans sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan erwartet worden.

Die Hotelanlage auf dem Berg direkt am Vierwaldstättersee gehört einer Tochterfirma des katarischen Staatsfonds. Die Gäste, die in den Fünf- und Vier-Sterne-Hotels der Anlage Zimmer gebucht hatten, wurden hinaus komplimentiert. Andere Häuser in der Region nahmen sie auf.

Menschen hören einem Redner während einer Trauerfeier in Teheran zu

Nach vier Monaten Krieg haben die USA und Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet. In welcher Verfassung befindet sich Iran militärisch, wirtschaftlich und politisch?

18.06.2026 | 3:00 min

Rahmenabkommen zwischen USA und Iran

US-Präsident Donald Trump und die iranische Seite hatten das Rahmenabkommen am Mittwochabend separat unterschrieben. Es trat nach pakistanischen Angaben mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum iranischen Atomprogramm, soll dem Rahmenabkommen zufolge innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden.

Das Rahmenabkommen im Wortlaut

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Quelle: dpa, Reuters
Über das Thema berichteten am 18.06.2026 mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal ab 21:45 Uhr, die heute Nachrichten ab 19 Uhr und das ZDF-Mittagsmagazin ab 12 Uhr.
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