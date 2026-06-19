Der Elf von Julian Nagelsmann fehlen Führungsspieler, bemängelt dessen Vor-vor-Vorgänger Joachim Löw, der selbst als Freund flacher Hierarchien gilt. Aber stimmt das überhaupt?

Weltmeister-Trainer Joachim Löw überrascht mit seiner Kritik an fehlenden Führungsspielern in der DFB-Auswahl. Quelle: action press

Am 11. November 2021 wurde Joachim Löw als deutscher Nationaltrainer verabschiedet. Seither äußerte er sich öffentlich - wenn überhaupt - meist sehr wohlwollend über seine Nachfolger und deren Mannschaften. Umso überraschender, dass er sich nun in der Live-Show "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" derart kritisch über den WM-Kader ausließ. Die Mannschaft habe "viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen", sagte Löw.

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Löw: Kimmich und Neuer reichen nicht

Zudem fehlten "Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer".

Wir brauchen schon noch ein paar mehr. „ Löw über das aktuelle DFB-Team

Das saß - auch weil es keine prominenten Stimmen gab, die dem in der Branche menschlich wohlgelittenen Löw widersprochen hätten.

Zur Unzeit kamen die Äußerungen vor dem zweiten Spiel der Nagelsmann-Elf gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 22 Uhr live im ZDF) dennoch, zumal Löw selbst kein Freund starker Hierarchien war. Stattdessen setzte er als Bundestrainer die ausgewiesenen Führungsspieler Torsten Frings und Michael Ballack ab, zuvor hatte er als Assistent von Jürgen Klinsmann den Stabwechsel von Oliver Kahn zu Jens Lehmann befürwortet.

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Löw selbst setzte auf flache Hierarchien

Löws Kapitän wurde Philipp Lahm, ein smarter, rhetorisch geschulter Spieler - aber sicher kein Führungsspieler der Kategorie Kahn oder Ballack. Kein Zufall, wie die "Welt"-Korrespondenten 2014 aus Brasilien berichteten: "Joachim Löw ist kein Trainertyp wie Sepp Herberger oder Felix Magath. Er lebt einen modernen Führungsstil vor und setzt auf flache Hierarchien."

Braucht eine Mannschaft also überhaupt Führungsspieler oder entstammt der Begriff einem Denken aus Herbergers Zeiten? Der langjährige Bundesliga-Coach Hans-Dieter Tippenhauer (1943-2021) ist dieser Frage in seiner Dissertation nachgegangen und sprach dafür mit Dutzenden Spielern, Trainern und Funktionären von Andreas Rettig bis Dieter Hecking und Thomas Schaaf.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Rüdiger, Tah, Undav und Schlotterbeck rücken nach

Das Ergebnis: Ja, aber nur als ein Faktor von vielen. Und: "Der Einfluss von Führungsspielern nimmt ab, je mehr Führungsspieler in einer Mannschaft identifiziert werden." Bliebe also der Realitätscheck für Löws Feststellung, wonach die Nagelsmann-Elf allenfalls zwei Führungsspieler aufweise. De facto gibt es einige weitere Spieler, die - nach innen und/oder nach außen - eine Führungsposition einnehmen.

So rückten zuletzt Antonio Rüdiger und Jonathan Tah auch medial immer mehr in den Fokus, auch Nico Schlotterbeck und Deniz Undav sind meinungsfreudig, wenngleich letzterem als Nicht-Stammspieler die Autorität eines Joshua Kimmich fehlt.

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Dynamik und Kreativität gefallen Löw

Die Feststellung, dass eine fehlende Hierarchie eines der größeren Probleme der Nagelsmann-Elf wäre, hat Löw jedenfalls bisher als einziger prominenter Beobachter der WM getroffen.

Anschlussfähig ist sie allerdings insofern, als nicht nur Bayern-Boss Uli Hoeneß Nagelsmann zurief, er habe vor dem Turnierstart zu viel experimentiert und versäumt, sich auf eine Stammelf festzulegen. Die scheint sich indes mittlerweile gefunden zu haben - was auch Löw honoriert:

Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wieder eine gute Idee haben, Dynamik, eine gewisse Kreativität. Und vor allem können wir spielerische Akzente setzen. „ Joachim Löw

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