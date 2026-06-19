BMG: Gesetzlichen Krankenkassen fehlt noch mehr Geld als gedacht

"Extrem angespannte Lage":Gesetzlichen Krankenkassen fehlt noch mehr Geld als gedacht
Das Finanzloch gesetzlicher Krankenkassen ist größer als gedacht. Ministerin Warken sieht die Kassen in einer "extrem angespannten Lage". Doch die Bundestagsdebatte ist verschoben.
Inmitten der Debatte um eine anstehende Gesundheitsreform offenbaren Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) den Kostendruck der gesetzlichen Krankenkassen: In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sind die Ausgaben der Kassen mit rund 7,6 Prozent deutlich stärker gestiegen als die Beitragseinnahmen (ohne Zusatzbeiträge) mit rund 4,1 Prozent. "Das führt weiterhin zu einem hohen Druck auf die Beitragssätze", heißt es in einer Mitteilung des BMG.
Warken sieht "extrem angespannte Lage" der Kassen
"Die Ausgaben steigen nahezu doppelt so stark wie die Einnahmen," erklärt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Diese "unerwartet ungebrochene Ausgabenentwicklung" führt laut der Ministerin im kommenden Jahr zu einer Finanzierungslücke von insgesamt 19 Milliarden Euro.
Um Beitragssteigerungen auszuschließen, müsse stattdessen eingespart werden. Warken hält dazu ein zusätzliches "Entlastungsvolumen" von weiteren 2,5 Milliarden Euro für notwendig. Alle Leistungsbereiche müssten dazu einen Beitrag leisten.
Krankenkassenreform vorerst nicht auf Tagesordnung
Ziel der aktuell diskutierten Krankenkassenreform ist, die Beitragssätze stabil zu halten. Dafür soll es Einsparungen und zusätzliche Einnahmen geben, die Versicherte, Ärzte und Pharmaindustrie treffen. Warken verteidigte ihre Pläne. Sie seien sozialverträglich, weil alle Beteiligten einen Beitrag leisteten.
Sie äußerte den Wunsch, dass das Gesetz "gründlich, aber auch zügig" beraten werde. Die Bundesregierung würde die Reform gern schon vor der Sommerpause abschließen.
Die schwarz-rote Koalition hatte eigentlich geplant, die Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen kommenden Freitag erneut im Bundestag zu debattieren. Der Gesetzentwurf von Ministerin Warken steht allerdings nicht mehr auf der Tagesordnung des Bundestags.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Gesundheitsreform
Vorläufige Zahlen:Finanzlage der Krankenkassen wohl schlechter als angenommenmit Video13:22
Eigenanteil im Pflegeheim:Armutsfalle Pflegekosten: "Das Geld habe ich nicht"von Alexander Schwinningmit Video1:54
- Interview
Bundesratspräsident zu Gesundheitsreform:Bovenschulte: Warkens Gesetzentwurf "nicht sinnvoll"mit Video7:33
Diskussion um Gesundheitsreform:Wie die Reformpläne ein Pharma-Projekt ins Wanken bringenvon Luisa Houbenmit Video2:56