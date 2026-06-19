Es fallen viele Tore, Afrika verkauft sich gut und die Kleinen schlagen sich wacker. Und die Trinkpausen sind in aller Munde - ein Zwischenfazit.

Das sind die ersten Trends dieser WM

Kap Verde schafft die Sensation in Gruppe H: Der WM-Neuling punktet gegen Spanien. Quelle: imago

Nicht einmal eine Woche war die WM alt, als Usbekistan und Kolumbien den ersten Spieltag der Gruppenphase in der Nacht auf Donnerstag abschlossen. Dennoch waren zu diesem Zeitpunkt schon 24 Partien ausgetragen.

Frühere Turniere wie die EM 1988 (insgesamt 15 Spiele) oder die WM 1990 (52) waren mit dieser Zahl entweder längst vorbei oder zumindest fast zur Hälfte. Doch mit erstmals 48 Mannschaften bei der aktuellen WM wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach 36 Spielen erst die halbe Gruppenphase absolviert sein.

Außenseiter bei der WM 2026 kaum noch chancenlos

Die Vielzahl der Partien hat den Vorteil, dass sich die Geschehnisse schon nach dem ersten Spieltag zu belastbaren Beobachtungen verdichten. Als eine These darf wohl bereits formuliert werden, was Berti Vogts und Rudi Völler schon vor Jahrzehnten wussten: Es gibt so gut wie keine völlig chancenlosen Kleinen mehr.

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Afrika überzeugt bei der WM 2026 mit starken Leistungen

Apropos DR Kongo und Kap Verde: Sieben der zehn Mannschaften aus Afrika haben sich am ersten Spieltag mindestens achtbar aus der Affäre gezogen. Das galt besonders für Marokko beim 1:1 gegen Brasilien, aber auch für Ägypten gegen Belgien (1:1) und lange Zeit für Senegal gegen Frankreich (1:3).

Gewonnen haben von den afrikanischen Teams allerdings nur Deutschlands kommender Gruppengegner Elfenbeinküste (1:0 gegen Ecuador) und Ghana (1:0 gegen Panama).

Brasilien hat zum Auftakt in die WM gewackelt. Im Duell mit dem gefährlichen Geheimfavoriten Marokko reichte es für den Rekordweltmeister nur zu einem Remis. Die Highlights im Kommentar-Schnitt. 14.06.2026 | 15:13 min

Warum bei der WM 2026 so viele Tore fallen

Deutschland hat sich mit seinem 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao besonders um den Trend zu vielen Toren verdient gemacht. Insgesamt 75 fielen am ersten Spieltag, macht einen Schnitt von 3,13 Treffern pro Partie. Damit ist die WM bisher sehr torreich und übertrifft auch die vorige WM 2022 in Katar deutlich (Schnitt: 2,68 Tore).

Höher lag der Schnitt zuletzt bei der WM 1958 (3,6). Vom Höchstwert bei der WM 1954 ist das aktuelle Turnier allerdings noch weit entfernt (5,38).

Welche Rolle Trinkpausen bei der WM 2026 spielen

Noch nicht eindeutig ist, welchen Einfluss die taktischen Interventionen der Trainer in den dreiminütigen Trinkpausen haben. Laut "The Athletic" wechselte die Spielhoheit bei 14 der 48 Trinkpausen, wenn man die zehn Minuten davor und danach auswertete. Bei den "Expected Goals" kippte das Geschehen sogar 18 Mal, zog man die Ballkontakte im Angriffsdrittel heran, allerdings nur neun Mal.

Manchmal fielen die Tore nach den Trinkpausen auch konträr zum Spielrhythmus: Marokko traf vor der Trinkpause, als Brasilien überlegen war. Marokko war nach der Trinkpause überlegen, doch Brasilien glich aus.

Vor allem Fans stören sich an den von der FIFA vorgeschriebenen Trinkpausen: In der zweiten WM-Woche sind immer wieder Buhrufe und Pfiffe zu hören, wenn der Schiedsrichter die Partie in jeder Halbzeit nach rund 22 Minuten für 3 Minuten unterbricht. Quelle: ap

Neue Spieltrends bei der WM 2026 im Überblick

Als gesichert darf immerhin gelten, dass die Trinkpausen vor allem als Werbe-, Konsum- und Toilettenpausen genutzt werden. Beim Spiel England gegen Kroatien setzten sich mit Beginn der Trinkpausen prompt regelrechte Karawanen auf den Tribünen in Bewegung Richtung WCs und Verkaufsständen.

Sportlich auffällig sind auch die zunehmende Anzahl weiter Einwürfe im Angriffsdrittel (aktuell 17 Prozent statt elf Prozent 2022) und die Anstoßvariante, mit der im Vereinsfußball unter anderem Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain von sich Reden gemacht hatte.

"Waka Waka", "Dai Dai" oder doch "Auf uns"? Welcher WM-Song ist bis heute ein Gassenhauer? 18.06.2026 | 2:36 min

Neue Anstoßtricks bei der WM 2026 im Einsatz

Nun schossen beispielsweise die USA und Irak den Ball direkt nach dem Anstoß tief in der gegnerischen Hälfte ins Seitenaus, um sich dort zum Pressing zu formieren und nach einem Ballgewinn in Tornähe schnell zum Abschluss kommen zu können.

Besonders konstruktiv ist diese Variante zwar nicht, sie scheint aber zunehmend Anhänger zu finden. Ob auch genug für einen nachhaltigen Trend? Danach sieht es bisher noch nicht aus. Und auch nicht danach, dass Irak damit den WM-Titel gewinnt.

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