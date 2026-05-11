Update am Abend: Belästigung, Mafia-Methoden und Gefangenen-Deal

Guten Abend,

eine anzügliche Bemerkung, ein Griff an den Po. Oder mehr. Die Frauen unter Ihnen, vielleicht auch einige Männer, werden es kennen: das ungute Gefühl, das dann zurückbleibt. Schwierig vor allem, wenn die Täter Kameraden sind, auf die ich mich im Ernstfall verlassen soll. Das hat auch Bundesverteidigungsminister Pistorius erkannt. Mit Blick auf das große Ausmaß sexueller Belästigung in der Bundeswehr stellte er heute einen Aktionsplan vor. Eine andere Art von Belästigung erfährt die Rüstungsindustrie momentan. Meine Kollegen von ZDF frontal haben zu den Methoden des russischen Geheimdienstes recherchiert, der die Unternehmen mit Drohungen und anderen üblen Methoden unter Druck setzt. Nicht unter Druck setzen lassen hat sich dagegen Moskau bei den Friedensgesprächen mit der Ukraine und den USA in Abu Dhabi. Dabei herausgekommen ist: nicht viel.

Bundeswehr-Studie zeigt Ausmaß sexueller Belästigung

Das ist passiert: 72 Prozent der Bundeswehr-Soldatinnen sind dort mindestens einmal in ihrer Dienstzeit verbal belästigt worden. 39 Prozent erfuhren körperliche Übergriffe. Männer berichten das deutlich seltener, aber auch hier erschreckt das Ausmaß sexueller Belästigung in der Truppe. Besonders betroffen sind jüngere Frauen und queere Mitglieder der Bundeswehr.

72 Prozent der Bundeswehr-Soldatinnen sind dort mindestens einmal in ihrer Dienstzeit verbal belästigt worden. 39 Prozent erfuhren körperliche Übergriffe. Männer berichten das deutlich seltener, aber auch hier erschreckt das Ausmaß sexueller Belästigung in der Truppe. Besonders betroffen sind jüngere Frauen und queere Mitglieder der Bundeswehr. Das ist der Hintergrund: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat heute in Berlin eine entsprechende Dunkelfeldstudie vorgestellt. Laut Pistorius handelt es sich um "die erste flächendeckende Studie dieser Art". Mit einem konkreten Aktionsplan will der Minister gegen die Missstände vorgehen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat heute in Berlin eine entsprechende Dunkelfeldstudie vorgestellt. Laut Pistorius handelt es sich um "die erste flächendeckende Studie dieser Art". Mit einem konkreten Aktionsplan will der Minister gegen die Missstände vorgehen. Das sagt der Verteidigungsminister: Pistorius kündigte an, eine "Null Toleranz"-Linie fahren zu wollen. Er betonte, dass jeder Fall von Belästigung - egal ob verbal oder körperlich - die Menschenwürde der Betroffenen verletze, aber auch die Bundeswehr in ihren Grundfesten erschüttere. "Wer schon in Friedenszeiten keinen Respekt vor der Kameradin oder dem Kameraden hat, wie soll der (...) sich dann im Ernstfall auf denjenigen verlassen können, der so mit ihm umgeht?"

ZDFheute live, 11.11.2026, 12:15 Uhr 11.11.2026 | 33:51 min

Russland übt Druck auf Rüstungsfirmen aus

Das ist passiert: Brutale Drohungen, Brandstiftung, Cyberangriffe oder Ausspähversuche, sogar ein geplanter Mordanschlag: Rüstungsunternehmen stehen im Visier von russischen Geheimdienstkampagnen.

Brutale Drohungen, Brandstiftung, Cyberangriffe oder Ausspähversuche, sogar ein geplanter Mordanschlag: Rüstungsunternehmen stehen im Visier von russischen Geheimdienstkampagnen. Das ist der Hintergrund: Im Zuge des Krieges in der Ukraine erlebt die Rüstungsindustrie einen Boom. Allein in Deutschland hat die Regierung in diesem Jahr 108 Milliarden Euro für Verteidigung bereitgestellt. Zugleich steigt aber auch die Gefahr, der Mitarbeiter und Manager ausgesetzt sind. Meine Kollegen von ZDF frontal haben sich auf die Spuren dieser Mafia-Methoden begeben.

Im Zuge des Krieges in der Ukraine erlebt die Rüstungsindustrie einen Boom. Allein in Deutschland hat die Regierung in diesem Jahr 108 Milliarden Euro für Verteidigung bereitgestellt. Zugleich steigt aber auch die Gefahr, der Mitarbeiter und Manager ausgesetzt sind. Meine Kollegen von ZDF frontal haben sich auf die Spuren dieser Mafia-Methoden begeben. Das sagt der Sicherheitsexperte: Christian Mölling, Sicherheitsexperte und ZDFheute-Autor, betont, wie wichtig es eigentlich sei, stärker in Spionageabwehr zu investieren. Doch er gestattet sich keine Illusionen. "Der Staat wird nicht alles schützen können (...), weil es eine Frage von Kosten ist, eine Frage von Personal ist." Mölling sagt deshalb: "Ich glaube, dass wir in Zukunft mehr Anschläge erleben werden auf Rüstungsmanager, auch auf Rüstungsunternehmen."

ZDF frontal, 10.11.2026, 21:00 Uhr 10.11.2026 | 10:22 min

Moskau und Kiew vereinbaren großen Gefangenenaustausch

Das ist passiert: Russland und die Ukraine haben in Abu Dhabi einen großen Austausch von Kriegsgefangenen vereinbart. Details dazu sollen noch bekannt gegeben werden, er könnte 1.000 bis 1.500 Gefangene auf beiden Seiten betreffen. Einen großen Durchbruch in Sachen Frieden hat es bei den Gesprächen aber nicht gegeben.

Russland und die Ukraine haben in Abu Dhabi einen großen Austausch von Kriegsgefangenen vereinbart. Details dazu sollen noch bekannt gegeben werden, er könnte 1.000 bis 1.500 Gefangene auf beiden Seiten betreffen. Einen großen Durchbruch in Sachen Frieden hat es bei den Gesprächen aber nicht gegeben. Das ist der Hintergrund: Die Gespräche unter Vermittlung der USA hatten gestern in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen und wurden heute Nachmittag beendet. Die Vereinbarung eines Gefangenenaustausches ist nicht außergewöhnlich. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen Moskau und Kiew noch zusammenarbeiten.

Die Gespräche unter Vermittlung der USA hatten gestern in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen und wurden heute Nachmittag beendet. Die Vereinbarung eines Gefangenenaustausches ist nicht außergewöhnlich. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen Moskau und Kiew noch zusammenarbeiten. Das sagt unser Korrespondent in Abu Dhabi: Der vereinbarte Austausch sei "wohl sehr gut für die Menschen, die da freikommen", sagt mein Kollege Sebastian Ehm, der für uns die Gespräche in Abu Dhabi verfolgt hat. Er sagt aber auch: "Für den Friedensprozess ist das nicht der ganz große Wurf." Man habe über Deeskalation im Schwarzen Meer und im Energiesektor sprechen wollen, über ein mögliches Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Wenn es hier auch nur eine Lösung gegeben hätte, dann wäre das ein Durchbruch gewesen, sagt Ehm.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Krieg in der Ukraine. Alle Berichte rund um die Ukraine finden Sie auf unserer Themenseite.

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Grafik des Tages

Stellen Sie sich vor, Deutschland scheidet bei der Fußball-WM schon in der Vorrunde aus. Der Teufel wäre los. Im Klimaschutz fällt Deutschland auf Platz 25 zurück. Nur noch Mittelmaß also. Juckt das jemanden so richtig?

ZDFheute, 10.11.2026, 16:27 Uhr 10.11.2026 | 0:42 min

Ratgeber: Wer sich jetzt gegen Grippe impfen lassen sollte

Laufende Nase, Husten, Halsschmerzen: Hochsaison für Erkältungen & Co. Aber auch Grippeviren gehen schon um. Wann der Höhepunkt zu erwarten ist, wer sich jetzt impfen lassen sollte und warum Schlaf das beste Hausmittel ist, erklärt Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin an der Berliner Charité.

ZDF Morgenmagazin, 09.11.2026, 05.30 Uhr 09.11.2026 | 4:44 min

Sport

Zurzeit laufen die "Youth Olympic Games" in Dakar. Hoffnungsvolle Talente aus zahlreichen Nationen sind dort am Start und träumen von einer erfolgreichen Zukunft. Ein Medaillengewinn bei Olympischen Jugendspielen ist freilich längst keine Garantie für eine Karriere an der Weltspitze. Einer, der es geschafft hat, ist Tom Liebscher-Lucz. Unser Autor Johannes Fischer stellt den Kanu-Rennsportler vor.

Derweil kann sich das deutsche Team in Dakar über zwei weitere Medaillen freuen. Im Taekwondo holt Nikolai Sparre in der Klasse bis 63 kg Bronze und Luna Fellinger gewinnt sogar Gold.

ZDF Morgenmagazin, 11.11.2026, 05:30 Uhr 11.11.2026 | 1:16 min

Am Freitag steht in Serbien die nächste Partie in der Nations League für die deutsche Elf an. Den offensiven Außen kommt im System von Jürgen Klopp eine besondere Bedeutung zu. Gegen Serbien deutet vieles auf eine Flügelzange mit Derry Scherhant und Brajan Gruda hin. Frank Hellmann nimmt die beiden unter die Lupe.

ZDF Morgenmagazin, 11.11.2026, 05:30 Uhr 11.11.2026 | 2:05 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Gärtnern beim Gassigehen: In Dortmund geht eine Familie statt mit Hunden mit ihren Laufenten spazieren. Die Nachbarn freut es: Die Enten halten deren Gärten schneckenfrei.

ZDFheute, 10.11.2026, 17:05 Uhr 10.11.2026 | 1:29 min

Ein Lichtblick

ZDFheute, 11.11.2026, 12:34 Uhr 11.11.2026 | 0:32 min

Nieselregen und Nebel? Das stört keinen närrischen Geist. Mit Helau und Alaaf sind die Jecken in den Karnevals- und Fastnachtshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz in die fünfte Jahreszeit gestartet. Gefeiert wurde nicht erst um 11:11 Uhr.

Zitat des Tages

Wir veräppeln und hauen in die Pfanne, genauso wie jedes Jahr. „ Jacques Tilly, Karnevalist

Wenn es nach Putin ginge, säße Jacques Tilly in Haft - wegen seiner Karnevalswagen. Warum Satire wichtig ist und sich der Karneval gegen Extremisten und Populisten wehren muss, erklärt der Düsseldorfer in einem sehr nachdenklichen Interview mit meinem Kollegen aus dem ZDF-Landesstudio in NRW, Thadeus Parade: Jacques Tilly: "Trump ist ein Problemfall"

Streaming-Tipps für den Abend

50 Jahre U2: Angefangen haben die irischen Musiker als Schülerband in Dublin - seit 1978 ist die Besetzung unverändert: Leadsänger Bono, der Gitarrist The Edge, Bassist Adam Clayton und Band-Gründer Larry Mullen junior am Schlagzeug. Sehen Sie hier das einzige deutsche TV-Interview der Band vor der neuen Welttournee: U2: Das Geheimnis hinter 50 Jahren Weltruhm (ZDF aspekte, 30 Minuten).

ZDF aspekte, 11.11.2026, 10:00 Uhr 11.11.2026 | 29:32 min

Übrigens: Die Musik von U2 ist natürlich untrennbar mit den 80er Jahren verbunden - auch wenn es für die Band auch danach noch erfolgreich weiterging. In den Zeiten von "Zauberwürfel, Aerobic & Co." wird quasi der Grundstein für unsere moderne Welt gelegt. Neue Fitnessideen, Heimcomputer und veränderte Mediengewohnheiten prägen den Alltag in Ost und West und wirken bis heute nach.

ZDFinfo, 08.11.2026, 05:00 Uhr 08.11.2026 | 44:50 min

Rezept des Tages: Wärmender Kichererbseneintopf aus Marokko

ZDF Volle Kanne, 11.11.2026, 09:05 Uhr 11.11.2026 | 5:29 min

Wenn es draußen kalt und neblig ist, passt dieses Gericht besonders gut: TV-Koch Mario Kotaska serviert einen wärmenden Eintopf mit orientalischen Aromen wie Ras el-Hanout und Kreuzkümmel. Der Zitronen-Joghurt bringt Frische und die Kichererbsen liefern gesundes Eiweiß.

Hier gibt es den Download zum Rezept.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team