In den Karnevals- und Fastnachtshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz sind Närrinnen und Narren in die fünfte Jahreszeit gestartet. Auch andernorts wird gefeiert.

Die Fastnacht ist eröffnet: In Mainz versammelten sich Tausende auf dem Schillerplatz. Auch in der Karnevalshochburg Köln wird seit dem Morgen gefeiert. 11.11.2026 | 0:32 min

"Helau!", "Alaaf!": Um 11.11 Uhr sind Karnevalisten in ihren Hochburgen in die "fünfte Jahreszeit" gestartet.

Am Heumarkt in Köln standen die Jecken schon um 6 Uhr morgens Schlange. Der Regen trübte ihre Vorfreude nicht:

Karneval ist Seelen-Tankstelle. Singen, tanzen den ganzen Tag - von morgens bis abends. „ Inge

Am 11.11. startet die Karnevalssaison. ZDF-Reporterin Nathalie Hasselblatt hat sich auf dem Kölner Heumarkt umgehört. Neben feuchtfröhlichem Feiern ist auch Sicherheit ein wiederkehrendes Thema. 11.11.2026 | 3:47 min

Auch viele andere Besucher freuten sich auf die gute Stimmung:

Das sind nette Leute, die man jedes Jahr wieder trifft, das ist Gemeinschaft, Zusammenhalt, und einfach mal alle Sorgen vergessen. „ Christina

Zehntausende Feiernde strömten in die Partyhochburg, 20.000 wurden alleine am Kölner Heumarkt erwartet. Mit gut 1.000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeitern und etwa 1.200 Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens will die Stadt den Ansturm auffangen.

Viel Spott in Richtung Berlin

Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester sagte bei einem Empfang im Rathaus, anders als im politischen Berlin würden in Köln höchste Würdenträger in Gestalt des Dreigestirns geräuschlos ins Amt gebracht. "Kein Zögern, kein Zurückziehen, und alle halten sich an vereinbarte Verfahren", spottete der SPD-Politiker. Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau wird am 11.11. traditionell in sein Amt eingeführt.

Um 11.11 Uhr hat in Mainz die närrische Session begonnen. Tausende kamen trotz Nieselregens auf den Schillerplatz. Auch in Köln sind die Jecken am "Elften Elften" unterwegs. 11.11.2026 | 0:17 min

Der Komiker Guido Cantz gratulierte als Moderator der Karnevalsübertragung im WDR Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der am 11.11. Geburtstag hat. "Friedrich Merz wird 71", sagte Cantz. "Es wird gemunkelt, er ist mit seinen Freunden im Phantasialand. Ist natürlich nur schade, dass Philipp Amthor noch nicht auf die Achterbahn darf", witzelte Cantz mit Blick auf den Freizeitpark in Brühl bei Köln.

In Düsseldorf beginnt der "Elfte Elfte" traditionell mit dem "Hoppeditz-Erwachen". Um 11.11 Uhr hielt die Karnevalsfigur vor dem Rathaus eine Spottrede.

In Köln, Düsseldorf und Mainz gehören traditionell Satire und klare Botschaften zur fünften Jahreszeit. Zuletzt im Fokus: Solidarität mit Künstler Jacques Tilly, dessen Satire die russische Justiz erzürnt hat. 16.02.2026 | 3:09 min

Schwellköpp und Narrenzepter in Mainz und Trier

In der Fastnachtshochburg Mainz werden ebenfalls Tausende Närrinnen und Narren erwartet. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) rechnete im Vorfeld mit 9.000 Menschen bei der zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz.

Mit einem dreifach donnernden "Helau", dem Narrhallamarsch und dem Verlesen des närrischen Grundgesetzes begann dort die fünfte Jahreszeit. Nicht fehlen durfte der Aufzug der "Schwellköpp" - große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe, für die die Mainzer Fastnacht berühmt ist.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Schwellköpp gibt es in der Mainzer Fastnachtskampagne 2027 eine neue Figur. Quelle: dpa

Als niedrigschwellige Anlaufstelle für Betroffene von Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt richtete die Stadt in diesem Jahr einen "Awareness-Raum" ein. Das Motto dafür lautet: "Närrisch sein. Respektvoll bleiben."

In Trier erweckten die Narren um 11.11 Uhr auf dem Kornmarkt das Narrenzepter "Wuppdus". Danach folgte die feierliche Verlesung der "närrischen Gesetze" durch Gordon Schnieder (CDU). Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident freute sich darauf, "dass wir die nächsten Wochen und Monate schön feiern und dass wir vor allen Dingen friedlich feiern, dass wir über Generationen hinweg feiern".

Schlüssel-Übergaben in Niedersachsen

Auch im Nordwesten wurde die "Session" eröffnet. In Braunschweig etwa sollte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) zur Prinzenproklamation im Altstadtrathaus Stadtschlüssel, Stadtsäckel und Sprachrohr an die Narren übergeben.

Und in Oldenburg empfing Bürgermeisterin Nicole Piechotta (SPD) den Karnevalverein Blau-Rot im Großen Sitzungssaal des Alten Rathauses und überreichte symbolisch den Rathausschlüssel.

Fasnet beginnt im Januar

Die Narren in Baden-Württemberg pflegen ihre eigenen Traditionen: In Konstanz wurde der "Freie Blätz" am Pulverturm befreit und freigesprochen, in Karlsruhe-Durlach das Rathaus gestürmt. Doch mit dem großen Feiern halten sich die Fastnachtsvereine im Südwesten noch zurück. Denn die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt traditionell erst am Dreikönigstag, dem 6. Januar.

Quelle: dpa, ZDF