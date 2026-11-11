Wenn es nach Putin ginge, säße Jacques Tilly in Haft - wegen seiner Karnevalswagen. Warum Satire wichtig ist und sich der Karneval gegen Extremisten und Populisten wehren muss.

Am 11.11. startet die Karnevalssaison. ZDF-Reporterin Nathalie Hasselblatt hat sich auf dem Kölner Heumarkt umgehört. Neben feuchtfröhlichem Feiern ist auch Sicherheit ein wiederkehrendes Thema. 11.11.2026 | 3:47 min

ZDFheute: Herr Tilly, die neue Karnevalssaison beginnt. Wenn Sie auf die politische Weltlage schauen, ist das ein Geschenk für einen Satiriker?

Jacques Tilly: Schlechte Zeiten sind ja immer gute Zeiten für Satiriker. Insofern freue ich mich auf der einen Seite natürlich, dass wir echt sehr viele Themen haben. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Entwicklungsstränge, wo sich die Tendenzen verschlimmern, gerade eben, was Rechtspopulismus und Rechtsextremismus angeht. Das ist kein Grund zum Lachen, aber es ist natürlich ein Grund für deftige, heftige Satire. Dafür ist der Karneval ja erfunden worden.

In den Karnevalshochburgen Köln und Mainz wurden schon im Februar die Motivwagen für Rosenmontag präsentiert. Beliebte Motive: Friedrich Merz und Donald Trump. Russlands Präsident Putin fehlt dagegen dieses Jahr. 10.02.2026 | 1:23 min

ZDFheute: Russland geht juristisch gegen Sie vor. Hat dieses Verfahren gegen Sie etwas im Nachhinein verändert? Denken Sie heute bei bestimmten Motiven länger nach als früher?

Tilly: Eigentlich nicht. Ich habe lange überlegt, wie wir oder wie ich auf den Prozess reagiere und auf die Bedrohung, die damit einhergeht. Aber der Sinn des Prozesses ist es ja, einzuschüchtern. Und ich gönne denen den Erfolg eigentlich nicht, dass ich hier eingeschüchtert bin, also mache ich Business as usual.

Es werden genauso Wagen gebaut wie immer - und es wird auch höchstwahrscheinlich wieder ein Putin vorkommen oder mehrere. An dieser Geschäftsgrundlage wird sich gar nichts ändern.

Wir veräppeln und hauen in die Pfanne, genauso wie jedes Jahr. „ Jacques Tilly

Im umstrittenen Moskauer Strafverfahren gegen den Bildhauer Jacques Tilly ist nun das Urteil gefallen. Er soll achteinhalb Jahre in Haft, eine Auslieferung droht ihm jedoch nicht. 02.04.2026 | 2:10 min

ZDFheute: Donald Trump ist ja eine Ihrer Lieblingsfiguren. Kann man Trump überhaupt noch karikieren, oder ist die Wirklichkeit längst grotesker als jede Satire?

Tilly: In der Tat, Donald Trump ist ein Problemfall, weil natürlich jeder Wagen über ihn und mit ihm Werbung ist für ihn und blockiert eigentlich andere Themen, die vielleicht wichtiger sind als dieser ewige, unüberhörbare Marktschreier der Weltpolitik. Deshalb macht es mir eigentlich keinen besonderen Spaß, jedes Jahr immer wieder Trump-Wagen rauszuhauen. Aber er ist nun mal eine wichtige Figur in der weltpolitischen Lage und sorgt für Aufmerksamkeit. Und die Narren am Straßenrand erwarten kräftige Wagen zu dem Thema.

Welche Facetten er dem Wahnsinn immer wieder neu abgewinnt, das könnte natürlich ein Thema sein. Die Wahl von Stephen Miller zum Stabschef ist ein sehr, sehr böses Zeichen dafür, dass er weiterhin und noch verstärkt auf Konfrontation schaltet. Also da wird bis Februar noch viel passieren. Im Moment ist es noch zu früh, sich Gedanken zu machen. Aber Donald Trump wird auftauchen.

Jacques Tilly... Quelle: Imago ...baut seit 1984 Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagsumzug. Seine Motive aus Pappmaché tragen gesellschaftskritische Botschaften, sind meistens hochpolitisch, bissig, satirisch. Für die Art und Weise, wie Tilly Russlands Staatspräsidenten Putin in den letzten Jahren aufs Korn genommen hat, machte Moskau ihm den Prozess: Er wurde wegen Verletzung religiöser Gefühle und Verbreitung von Falschnachrichten über Russlands Armee in Abwesenheit verurteilt - zu einer Haftstrafe von 8,5 Jahren. Tilly bezeichnete das Urteil als "paranoiden Quatsch".

Auf die Anklage der russischen Justiz gegen den deutschen Künstler Jacques Tilly hat dieser mit einem Putin-Karnevalswagen reagiert. Der Wagen fuhr beim Rosenmontagsumzug 2026 durch Düsseldorf. 16.02.2026 | 1:00 min

ZDFheute: Letzte Frage. Die Gesellschaft ist polarisiert wie eigentlich nie zuvor. Politische Debatten werden aggressiver. Muss der Karneval darauf mit noch schärferer Satire reagieren?

Tilly: Also der Sinn des Karnevals ist es jetzt nicht, die gesellschaftliche Spaltung mit Ach und Krach noch zu vertiefen. Aber ich sehe die Aufgabe des Karnevals darin, die Werte zu verteidigen, die dem Karneval auch wichtig sind. Dazu zählen nun mal Pluralismus, Toleranz, die offene Gesellschaft, Rechtsstaatlichkeit, also der ganze Liberalismus, der uns die Freiheit und auch die Narrenfreiheit ermöglicht.

Dieses Konzept wird angegriffen, weltweit, durch das, was man Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus nennt, durch autoritäre und totalitäre Narrative, die von allen Seiten in die Gesellschaft hinein - oder die von rechter Seite in die Gesellschaft hineinströmen.

Da muss der Karneval schon ziemlich scharf und entschieden reagieren und sagen, auf welcher Seite er steht. „ Jacques Tilly

Bei aller Neutralität, die wir haben, bei aller parteipolitischen Neutralität: Wenn die Werte gefährdet sind, die dem Karneval wichtig sind, dann muss der Karneval Flagge zeigen. Das werden wir in Düsseldorf auch tun. Und das machen die anderen Narrenhochburgen in Mainz oder in Köln ganz genauso.

Das Interview führte Thadeus Parade aus dem ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.