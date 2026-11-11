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Politik

Integration: 81 Prozent identifizieren sich mit Deutschland

Lagebericht zu Einwanderung:Integration: 81 Prozent identifizieren sich mit Deutschland

Jan Henrich

von Jan Henrich

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Integration gelinge in Deutschland besser als oftmals vermutet, schreibt die Bundesregierung in ihrem Integrationsbericht. Nach wie vor bestünden aber strukturelle Ungleichheiten.

Mehrere Personen von hinten, sitzend in einer Reihe, unter ihnen eine Kopftuchträgerin

Fast 70 Prozent der Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind erwerbstätig - der Anteil ist gestiegen.

Quelle: dpa

Ein fundiertes Lagebild abzugeben, das alle gesellschaftlichen Bereiche abdeckt: So lautet der Anspruch des mittlerweile 15. Integrationsberichts der Bundesregierung. Statistiken und Studien zu Demografie, Bildung, Arbeit, Sprache, Wohnen und Gesundheit von Menschen mit Einwanderungsgeschichte fließen darin ein.

Aus Sicht von Natalie Pawlik, Integrationsbeauftragte der schwarz-roten Bundesregierung, zeigen sie vor allem eins: "Integration gelingt - aber nicht von allein." Nach wie vor bestünden strukturelle Ungleichheiten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohten, heißt es in dem Bericht.

Bericht sieht Integrationserfolge im Arbeitsmarkt

Positive Entwicklungen sieht die Bundesregierung bei der Beschäftigung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Insgesamt sei die Erwerbstätigenquote zwischen 2009 und 2025 gestiegen und liege bei Eingewanderten im Alter von 15 bis 64 Jahre nun bei 69,5 Prozent.

Allerdings bleibt sie damit weiter hinter der von Menschen ohne Einwanderungsgeschichte zurück. Diese liegt in derselben Altersgruppe bei 81 Prozent.

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat in seinem Jahresgutachten mehrere Maßnahmen empfohlen, um die Integration in sozialschwachen Gegenden zu fördern.

Erfolgreiche Integration kann auch von der Wohnungssituation abhängen. In Gegenden mit günstigen Mieten sind soziale Teilhabe und Bildungschancen häufig knapp.

12.05.2026 | 1:47 min

Es gebe nach wie vor erhebliche Ungleichheiten bei der Arbeitsmarktintegration von eingewanderten Frauen, so der Bericht. Ungleichheit bestehe auch weiterhin bei den Einkommenschancen. Eingewanderte und ihre Nachkommen würden etwa 16 Prozent weniger verdienen als Menschen ohne Einwanderungsgeschichte.

Anteil der Studierenden mit Einwanderungsgeschichte stark gestiegen

Die größten Integrationserfolge sieht die Beauftragte der Bundesregierung im Bereich Bildung. Fast die Hälfte der Nachkommen von Eingewanderten übertreffe die Qualifikation ihrer Eltern. Der Anteil der 25- bis 34-jährigen Nachkommen mit akademischem Abschluss habe sich seit 2009 mehr als verdoppelt.

Jugendliche ohne deutschen Pass würden allerdings deutlich häufiger die Schule ohne Abschluss verlassen als Jugendliche mit deutschem Pass, geht aus dem Bericht hervor.

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01.12.2025 | 2:46 min

Bericht verzeichnet mehr rassistische Diskriminierung

Im Bereich Kriminalität verzeichnet der Bericht einen Anstieg der hasskriminellen Gewalttaten. Das häufigste Tatmotiv sei dabei Fremdenfeindlichkeit. Zudem sei die Erfahrung von rassistischer Diskriminierung in den vergangenen Jahren gestiegen, von 12,6 Prozent im Jahr 2022 auf 15,5 Prozent im Jahr 2024.

Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit seien deutlich häufiger sowohl Täter als auch Opfer von Straftaten. Unter den rechtskräftig Verurteilten lag ihr Anteil 2023 bei 40 Prozent. Laut Bericht seien unter anderem soziale Risikofaktoren als Gründe dafür zu sehen.

Studien zu Kriminalität erfassen allerdings nicht die Einwanderungsgeschichte, sie unterscheiden zwischen Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Hierbei zählen auch Menschen in die Statistik, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten.

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20.04.2026 | 2:43 min

20 Millionen mit Einwanderungsgeschichte

Der Bericht zeigt auch, die überwiegende Mehrheit der Menschen mit Einwanderungsgeschichte identifiziert sich mit Deutschland. Der Anteil liegt bei Eingewanderten bei 81 Prozent, bei den Nachkommen von Eingewanderten bei 89 Prozent.

Der Bericht hebt zudem hervor, dass Deutschland ein heterogenes Einwanderungsland ist. 21,8 Millionen Menschen und damit 26,3 Prozent der Bevölkerung hatten nach Angaben der Bundesregierung eine Einwanderungsgeschichte. Dazu zählt das Statistische Bundesamt Menschen, die selbst nach Deutschland eingewandert sind und deren direkte Nachkommen. Menschen, von denen nur ein Elternteil eingewandert ist, fallen nicht darunter.

Jan Henrich berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

Über dieses Thema berichteten phoenix am 11.11.2026 ab 13 Uhr sowie heute in Deutschland am 11.11.2026 ab 14 Uhr.

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