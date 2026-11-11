Attentat von Krakau: Warum es Streit um das Tatmotiv gibt

Das Attentat von Krakau sorgt für politischen Streit: Polens Innenminister hatte früh eine mögliche rechtsextreme Motivation genannt, rechte Aktivisten sprechen von einer Kampagne.

Attentäter von Krakau: Warum es Streit um das Tatmotiv gibt

Tausende haben in Krakau mit einem Schweigemarsch der Anschlagsopfer gedacht. Unter ihnen auch Präsident Nawrocki und Regierungschef Tusk. 10.11.2026 | 0:23 min

Nach dem tödlichen Attentat von Krakau am Samstag gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Im Fokus steht dabei auch die Frage, ob der inzwischen verstorbene Schütze extremistisch motiviert war.

In dieser Frage ist in Polen, aber auch international, ein Kampf um die Deutungshoheit ausgebrochen: Bereits am Samstag sprach der polnische Innenminister Marcin Kierwiński davon, dass der Täter von "rechtsextremer Ideologie beeinflusst" gewesen sei - viele Medien griffen das auf.

In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung schrieb die Staatsanwaltschaft hingegen: "Die Motivation für seine Taten ist noch unklar." Für die rechte Opposition in Polen wie auch Aktivisten im Netz war das der Beleg: Kierwiński und viele Medien hätten eine politisch motivierte "Lügenkampagne" verbreitet.

Staatstrauer nach Anschlag in Polen, der mutmaßliche Attentäter erlag seinen Verletzungen, die Ermittlungen laufen. Was ist bisher bekannt? 09.11.2026 | 3:40 min

TV-Interview des Innenministers schürt Kontroverse

Bestätigt sehen sich rechte Aktivisten durch ein TV-Interview von Kierwiński am Sonntag. Gegenüber dem polnischen Sender "TVN24" schränkte Kierwiński ein, der rechtsextreme Hintergrund sei nicht abschließend bestätigt, was er auch in seiner ersten Aussage am Samstag betont habe.

Es gibt immer anfängliche Informationen und Hinweise - und das ist der Grund, weshalb ich diese Aussage getätigt habe. „ Marcin Kierwiński, polnischer Innenminister

Der bekannte britische Rechtsextremist Tommy Robinson machte aus dieser schwammigen Rechtfertigung des Ministers, dass er seine Aussage "vollständig zurückgenommen" habe. Auf Plattformen wie X finden die Darstellungen über ein den Rechten in die Schuhe geschobenes Attentat ein Millionenpublikum.

Justizminister bekräftigt Verbindung zu Rechtsextremismus

Am Dienstag bekräftigte Justizminister Waldemar Żurek die anfänglichen Aussagen seines Kabinettskollegen. In einem Interview mit "Radio Krakau" sagte Żurek, dass es einen "sehr starken Aspekt des rechten Extremismus" gebe.

Etwa hätten die Behörden Zugriff auf den Computer des Täters bekommen. Auf diesem hätten sie Spuren zu Webseiten gefunden, die sich mit dem norwegischen Terroristen Anders Breivik befassten.

Der Attentäter erlag seinen Verletzungen. "Man konnte ihn nicht mehr vernehmen", so ZDF-Korrespondentin Natalie Steger. Es gibt wohl rechtsextreme Hintergründe, zu Details schweigen die Ermittler. 09.11.2026 | 3:29 min

Der Minister verwies auch auf eine beim Attentäter gefundene sogenannte Gadsden Flag, eine Schlange auf gelbem Grund, die vor allem mit libertären Bewegungen in den USA verknüpft ist, seit einiger Zeit aber auch von Rechtsextremen genutzt wird. Es soll auch ein Schriftzug gefunden worden sein, der mutmaßlich auf einen frauenfeindlichen Amoklauf an einer US-Universität im Jahr 2014 Bezug nimmt.

"Psychische Erkrankungen sind auch eine sehr wichtige Erklärung", sagte Żurek. Er betonte, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.

Innenminister schon länger im Fokus der Opposition

Zur Debatte über die Aussagen des Innenministers sagt ZDF-Korrespondentin Natalie Steger in Warschau:

Der Innenminister ist vermutlich tatsächlich etwas verfrüht mit seiner Aussage, der Täter sei fasziniert von rechtsextremen Ideologien gewesen, nach draußen gegangen. „ Natalie Steger, ZDF-Korrespondentin in Warschau

Die Opfer seien nicht gezielt - etwa wegen ihrer politischen Überzeugung oder Herkunft -, sondern wahllos ausgewählt worden. Es gebe offenbar einen familiären Hintergrund der Tat.

"Der Innenminister steht insofern unter Druck, dass die Opposition gegen ihn mobil macht", berichtet Steger. "Neben Ministerpräsident Donald Tusk war Kierwiński für sie schon vorher Feind Nummer eins geworden."

Das hänge auch mit seiner Rolle in der Krise rund um das polnische Verfassungsgericht zusammen. "Der Umgang mit der Aussage Kierwińskis zu Krakau zeigt, wie sehr sich die Dinge in Polen verweben. Der Hass auf den Innenminister war bereits da."

Kurz nach dem Attentat begeht Polen am 11. November seinen Nationalfeiertag. Dann werde man merken, ob die Tat politisch genutzt wird, so ZDF-Korrespondentin Natalie Steger. 08.11.2026 | 1:41 min

Digitalminister spricht von "Welle der Desinformation"

Bereits am Folgetag des Attentats sprach Polens Digitalminister Krzysztof Gawkowski auf X von einer "Welle der Desinformation". Sein Ministerium und das staatliche Forschungszentrum "Nask" überwachten die Lage im Netz - es seien bereits mehr als 2.000 Social-Media-Konten bei den Plattformen wegen der Verbreitung von Falschinformationen gemeldet worden. Die populärsten Falschmeldungen hätten in 24 Stunden insgesamt mehr als 250 Millionen Aufrufe erreicht.

Laut Digitalministerium verbreiteten auch Bots die Inhalte unter anderem auf Polnisch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Zudem seien mehrere Dutzend Konten mit russischsprachigen Inhalten oder Russlandbezug identifiziert worden.

Miro Dittrich, Experte für Desinformation beim Institut Cemas, betont, dass es in den sozialen Netzwerken viele Akteure gebe, die Gewaltverbrechen für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren versuchten. "Gerade bei größeren Ereignissen wie Terroranschlägen benötigen Menschen eine Erklärung. In unserer Gesellschaft ist die Ambiguitätstoleranz (die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit oder Unklarheit auszuhalten, Anm. d. Red.) häufig gering", sagt Dittrich.

Nach der tödlichen Attacke im polnischen Krakau ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorismus. Neun Menschen, darunter drei Familienmitglieder des Schützen, wurden erschossen. 08.11.2026 | 2:07 min

Mit KI manipulierte Bilder im Netz

Neben Texten verbreiten sich auch KI-manipulierte Bilder. Zum einen wurden verschwommene Bilder des Täters mit Hilfe von KI-Tools hochauflösender dargestellt und so das Gesicht rekonstruiert. Eine Überprüfung der Bilder zeigt, dass sie mit dem KI-Modell von OpenAI bearbeitet wurden - in den Bildern ist das KI-Wasserzeichen SynthID versteckt, das die Bearbeitung belegt.

Mit KI manipulierte Aufnahme des Attentäters von Krakau, erkannt wurde ein SynthID-Wasserzeichen.

Auf einem anderen Bild, das angeblich aus der Vergangenheit des Täters stammen soll, ist eine maskierte Person in Militärausrüstung mit Sturmgewehr in einem Wohnzimmer zu sehen. Auf der Brust trägt die Person die ukrainische Flagge. Auch dieses Bild wurde von einer OpenAI-KI erstellt oder bearbeitet.

Mit KI erstellte Aufnahme eines Mannes in Kampfanzug, erkannt wurde ein SynthID-Wasserzeichen.

Fotomontage mit Innenminister Kierwiński

Auch Innenminister Kierwiński wurde zum Ziel KI-gestützter Desinformation. In sozialen Medien kursierte ein Bild, das ihn vorgeblich beim Händeschütteln mit dem Angreifer zeigen soll. "Das ist kein Foto, sondern eine gefälschte Fotomontage, die mit KI generiert wurde", schreibt die Sprecherin des Innenministeriums, Karolina Gałecka, auf X. Auf der Originalaufnahme ist Kierwiński beim Händedruck mit Krzysztof Kucicki zu sehen, einem Kandidaten für die Lokalwahl in Warschau.

Mit KI manipulierte Aufnahme von Innenminister Marcin Kierwiński.

Mutmaßungen im polnischen Fernsehen gerügt

Nicht nur im Netz wird nach dem Attentat um die Deutungshoheit gerungen. Dem polnischen Privatsender "Telewizja Republika" drohen rechtliche Konsequenzen wegen seiner Berichterstattung vom Wochenende. Senderchef Tomasz Sakiewicz war zum Zeitpunkt des Anschlags nur wenige hundert Meter vom Ort des Geschehens entfernt, weil er von einer rechten Demonstration gegen die Regierung berichtete. In der Live-Sendung suggerierte er dann, es mangele in Krakau an Polizisten, weil örtliche Beamte in Warschau eingesetzt würden.

Der polnische Medienrat rügte die Berichterstattung als "inakzeptable Instrumentalisierung der Tragödie zur Schaffung einer politischen Erzählung", die nichts mit Journalismus zu tun habe. Laut Behörden begann der Polizeieinsatz 23 Sekunden nach dem ersten Notruf, nach weniger als drei Minuten kam es bereits zum Schusswechsel. Bei der Verfolgung und Festnahme des Täters wurden zwei Polizisten schwer verletzt.

Erste Hilfe nach Attentat : Zufällig vor Ort: Wie Ärzte in Krakau Schlimmeres verhinderten Sie kommen vom Familienessen, als Schüsse fallen: Sofort eilen zwei Chirurgen auf dem Krakauer Marktplatz den Verletzten zu Hilfe. Damit retteten sie vermutlich Leben. mit Video 3:40