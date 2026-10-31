  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Polen: Streit um Verfassungsgericht eskaliert - Polizeieinsatz

Polen sichert Gerichtsgebäude:Polen: Streit um Verfassungsgericht eskaliert

|

Polen streitet seit längerem um die Neubesetzung des Verfassungsgerichts. Nun hat die Polizei das Gebäude abgeriegelt. Die Konservativen sprechen von einem "Staatsstreich".

Polizei vor polnischem Verfassungsgericht

Nachdem eine Richterin die Polizei wegen möglicher Gefahren für die Mitarbeiter des polnischen Verfassungsschutzes alarmiert hat, hat die Polizei das Gebäude abgesichert.

31.10.2026 | 0:32 min

In Polen ist ein Streit um das Verfassungsgericht eskaliert. Polizisten sicherten das Gelände vor dem Gerichtshof, nachdem eine Richterin die Beamten wegen möglicher Gefahren für die Sicherheit von Richtern und Mitarbeitern alarmiert hatte, wie die Polizei in Warschau mitteilte.

Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki brach seine geplante Reise in den Senegal ab. "In einem solchen Moment muss der Präsident in Polen sein", schrieb Nawrocki auf der Plattform X. Regierungschef

Ringen um Besetzung von Richtern

Donald Tusk betonte, die Rechtsstaatlichkeit müsse wieder hergestellt werden. Zuvor war auf der Internetseite des Verfassungsgerichts eine Mitteilung erschienen, wonach die Tätigkeit von Gerichtspräsident Bogdan Swieczkowski und seinem Stellvertreter für einen Monat ausgesetzt sei. In dieser Zeit werde die Verfassungsrichterin Anna Korwin-Piotrowska das Gericht führen.

Kurz darauf erschien auf X ein Post des Verfassungsgerichts, der diese Information dementierte und angab, die Webseite sei von Hackern attackiert worden.

Polens Präsident Karol Nawrocki

Polens Präsident Nawrocki hat per Veto ein Gesetz gestoppt, das seinem Land Milliarden aus einem EU-Rüstungsprogramm sichern soll. Dabei geht es um ein Darlehen in Höhe von 44 Milliarden Euro.

12.03.2026 | 0:35 min

Regierung, Präsident und Opposition streiten um Gerichtshof

Hinter dem Chaos verbirgt sich ein erbitterter Streit zwischen den beiden größten politischen Lagern um das Verfassungsgericht.

Die rechtskonservative PiS, die das Land von 2015 bis 2023 regierte, hatte das Gericht mit ihr politisch nahestehenden Richtern besetzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte seinerzeit fest, dass das polnische Verfassungsgericht aufgrund schwerwiegender Mängel bei der Ernennung seiner Richter sowie seiner damaligen Präsidentin nicht als unabhängig und unparteiisch angesehen werden könne.

Reorganisationsprozess kommt nur schleppend voran

Nachdem nach der Parlamentswahl 2023 Tusks Mitte-Links-Bündnis die Regierung übernommen hatte, kündigte sie an, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung im Justizwesen rückgängig zu machen. Doch dieser Prozess kommt nur schleppend voran. Das liegt auch an Präsident Nawrocki, der der PiS nahesteht und der Regierung von Tusk immer wieder Steine in den Weg legt.

So hatte sich Nawrocki in den vergangenen Monaten geweigert, fünf vom Parlament nominierte Verfassungsrichter zu vereidigen. Als diese Richter ihren Amtseid stattdessen vor dem Parlament ablegten, verweigerte ihnen der noch zu PiS-Zeiten nominierte Gerichtspräsident den Zugang zum Gebäude.

Karol Nawrocki, Präsidentschaftskandidat der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), steht am 01.06.2025 mit seiner Frau Marta und seinen Kindern auf der Bühne, als sie sich nach der polnischen Präsidentschaftsstichwahl bei den Anhängern bedanken.

50,89 Prozent der Polinnen und Polen haben Karol Nawrocki zum neuen Präsidenten gewählt: Er ist der national-konservative Wunschkandidat der Vorgänger-Regierung PiS.

02.06.2025 | 1:26 min

Sitzung aller Verfassungsrichter geplant

Zu den neu nominierten Verfassungsrichtern, die Nawrocki nicht vereidigen wollte, zählte auch die Juristin Anna Korwin-Piotrowska. Sie erklärte nun im Sender TVP, der bisherige Verfassungsgerichtspräsident habe das Gericht handlungsunfähig gemacht, da er die neuen Richter nicht zugelassen habe. Als Dienstälteste habe sie daher für den 3. November eine Sitzung aller Verfassungsrichter einberufen.

Regierungschef Tusk betonte auf X, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit sei eine Verpflichtung für seine Regierung.

Nach Jahren der Rechtslosigkeit unter der PiS-Regierung ist dies ein schwieriger, manchmal schmerzhafter Prozess, der entschlossenes Handeln erfordert. Es gibt keinen anderen Weg.

Donald Tusk, Regierungschef Polen

Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Machtkampf in Polen" am 30.10.2026 um 22:15 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Polen

Mehr zu Polen

  1. Donald Tusk

    Nach Vertrauensfrage in Polen :Tusk kann weiterregieren - mit blauem Auge

    Jenifer Girke, Warschau
  2. Ein Aufnäher in Form der US-Flagge ist an der Uniform eines US-Soldaten angebracht.

    Vor Nato-Ministertreffen:Trump: 5.000 weitere Soldaten für Polen

    Video0:25
  3. Spezialkräfte und Polizei sind am 17.11.2025 am Ort eines beschädigten Gleisabschnitts auf der Strecke Deblin-Warschau in der Nähe des Bahnhofs des polnischen Ortes Mika im Einsatz.

    Strecke Warschau-Lublin :Explosion auf Bahnstrecke: Polnische Regierung vermutet Sabotage

  4. Polens Staatspräsident Nawrocki bei einer Gedenkfeier zum 86. Jubiläum des Beginn des 2. Weltkriegs.

    Präsident Nawrocki bei Trump:Polen: Alarm in der Außenpolitik?

    Milena Drzewiecka und Natalie Steger, Warschau