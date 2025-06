Heute ist nicht der Tag, an dem jemand auf eine blumige Rede wartet. Heute ist ein Tag, an dem wir Klarheit darüber brauchen, wo wir nach den Präsidentschaftswahlen stehen.

Tusk redet vor leeren PiS-Stühlen

Natalie Steger in Warschau: Was bedeutet die gewonnene Vertrauensfrage nun für die weitere Regierungsarbeit in Polen?

Tusk: In der EU beliebt, im Land misstraut

In der Außenpolitik ist Polen ein geschätzter Partner, vor allem in den Bestrebungen um Frieden in der Ukraine

Tusk verspricht konkretes Handeln: Wohnbauprojekte, Investitionen, Landwirtschaft stärken. Auch zentrale Wahlversprechen stehen noch aus, zum Beispiel die Rückabwicklung der Justizreform oder eine Entkriminalisierung von Abtreibungen. Seine Erfolgschancen halten sich allerdings in Grenzen - der neue Präsident Karol Nawrocki, unterstützt von der PiS-Partei, kann per Veto Gesetze verhindern und kündigte an, "dass er hart durchgreifen und gegen die Regierung arbeiten werde", so Stolarek.