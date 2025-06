Katarina Barley: Was Nawrockis Sieg für Europa bedeutet

"Donald Tusk hat keinen genauen Zeitpunkt genannt. Das deutet darauf hin, dass er innerhalb seiner Koalition noch Gespräche führt. Man hört, nicht alle seien zufrieden mit dieser Entscheidung.



Diese Koalition hat sich zusammengerauft aus politischen unterschiedlichen Lagern, von konservativ, liberalkonservativ, links, um 2023 die PiS von der Macht zu verdrängen. Sie dürfte alles daran setzen, dass sie an der Regierung bleibt. Sprich: Sie dürfte Tusk eher das Vertrauen aussprechen, weil es ansonsten politischer Selbstmord wäre. Allerdings besteht das Restrisiko, dass die PiS versucht, einzelne konservative Abgeordnete in ihr Lager zu ziehen.



Wenn die Vertrauensfrage klappt, dann dürfte die Regierung neue Gesetzesinitiativen vorschlagen - auch bei drohendem Veto des dann neuen Präsidenten. Bisher hat die Regierung heikle Themen wie Abtreibungsliberalisierung und Justizrückbau auf EU-Standard nicht angefasst.



Insgesamt wird die Regierung eher negativ bewertet, was auch daran liegen dürfte, dass Wähler der eigenen Koalition enttäuscht sind."



Natalie Steger ist ZDF-Korrespondentin in Warschau.