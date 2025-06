Von der Leyen: Die Koalition der Willigen "nicht in Gefahr"

Rechtsruck in Europa, die USA kein verlässlicher Partner mehr in Handels- und Sicherheitsfragen. Was nun, Frau von der Leyen? Fragen von Bettina Schausten an die EU-Kommissionspräsidentin.

In der ZDF-Sendung "Was nun, Frau von der Leyen?" hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die politische Lage in Polen als "tief gespalten" bezeichnet. Nach dem knappen Wahlsieg des rechtsnationalen Lagers sei die wichtigste Aufgabe des neuen Präsidenten Karol Nawrocki, das Land wieder zu einen, sagte von der Leyen im Gespräch mit ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

"Wir werden den Polen dabei helfen", so die Kommissionspräsidentin. Trotz der politischen Spaltung sei der europäische Schulterschluss mit Polen in der Unterstützung der Ukraine nicht gefährdet. In einem Punkt sei die polnische Bevölkerung absolut vereint: "In der Abwehr gegen Russlands imperialistisches Machtstreben", erklärte von der Leyen. Die Koalition der Willigen - zu der auch der polnische Premier Donald Tusk zählt - sieht sie deshalb "nicht in Gefahr".