Preisverleihung in Aachen: Von der Leyen erhält Karlspreis

Der Karlspreis wird an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Er ist nach Karl dem Großen (747/748-814) benannt, der als Vordenker des geeinten Europas gilt und schon zu Lebzeiten als "Vater Europas" bezeichnet wurde. Verliehen wird der Preis seit 1950, die Idee dazu hatte der Aachener Textilkaufmann Kurt Pfeiffer. Über die Preisträger entscheidet ein Gremium von Aachener Bürgern. Er wird traditionell am Himmelfahrtstag überreicht.



Zu den prominentesten Preisträgern zählen Papst Franziskus und der französische Präsident Emmanuel Macron. 2023 ging die Auszeichnung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk, 2024 an den Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt und die jüdischen Gemeinschaften in Europa.



