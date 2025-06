Polen: Was der Nawrocki-Sieg für EU und Deutschland bedeutet

In Polen hat der rechtsnationale Nawrocki die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Bei der Stichwahl konnte er sich knapp gegen den liberalen Trzaskowski durchsetzen.

EU-Kritiker, Trump-Fan, nationalkonservativ: Karol Nawrocki löst in zwei Monaten den ebenfalls PiS-nahen Andrzej Duda im polnischen Präsidentenpalast ab. Für den liberal-konservativen Regierungschef Donald Tusk zerschlugen sich damit die Hoffnungen auf mehr Kooperation mit dem Staatsoberhaupt: Sein Parteikollege Rafał Trzaskowski von der Bürgerplattform PO unterlag Nawrocki in der Stichwahl knapp mit 50,89 zu 49,11 Prozent.

Polen - ein gespaltenes Land

Was passiert mit der Tusk-Regierung?

Als Donald Tusk im Oktober 2023 die Parlamentswahl gewann, keimten in dem liberalen, pro-europäischen Lager Hoffnungen auf Reformen nach acht Jahren Regierungszeit der nationalkonservativen PiS-Partei auf. Doch die Wähler wurden schnell desillusioniert: Die Reformen scheiterten entweder an einer Uneinigkeit innerhalb der recht heterogenen Koalition oder an einer fehlenden Unterschrift des Präsidenten Duda.