Nawrocki gewinnt Polen-Wahl: Ziemiak erwartet Zäsur im Verhältnis

In Polen hat der rechtsnationale Nawrocki die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Bei der Stichwahl konnte er sich knapp gegen den liberalen Trzaskowski durchsetzen.

Nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Karol Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl in Polen erwartet der CDU-Außenpolitiker Paul Ziemiak eine Zäsur für das deutsch-polnische Verhältnis. Im ARD-Morgenmagazin sagte er:

Am Abend sahen die Prognosen noch Rafal Trzaskowski vorne, doch neuer Präsident wird Karol Nawrocki. Was sagen die Menschen in Polen über die beiden Kandidaten?

01.06.2025 | 2:55 min