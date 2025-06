Präsidentenwahl in Polen: Kopf-an-Kopf-Rennen in der Stichwahl

Der liberale Kandidatliegt laut erster Prognose bei der Präsidentenwahl in Polen hauchdünn vorne. Er bekam demnach in der Stichwahl 50,3 Prozent der Stimmen. Der von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidatkam auf 49,7 Prozent. Der Abstand in der Prognose ist damit zu klein, um sicher zu sagen, wer die Wahl gewonnen hat. Der statistische Fehlerbereich liegt laut dem beauftragten Umfrageinstitut bei zwei Prozent.