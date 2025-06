Präsidentschaftswahl in Polen: Kandidaten und Umfragen

Politischer Streit droht vor allem dann, wenn Präsident und Premier aus zwei unterschiedlichen politischen Lagern kommen, wie in der aktuellen Konstellation mit dem nationalkonservativen Präsidenten Andrzej Duda und dem liberal-konservativen Regierungschef Donald Tusk . Gewinnt jetzt Nawrocki, dann geht diese Kohabitation in die Verlängerung und bedeutet "Chaos, weil keine Reform in Kraft treten kann oder fast keine", erklärt Łada-Konefał. Beim Trzaskowski-Sieg würde die Tusk-Regierung wiederum mehr Chancen auf Kooperation bekommen - beide gehören derselben Partei an.