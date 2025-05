Präsidentschaftswahl in Polen: Die Stichwahl ist völlig offen

Nawrocki warb direkt um die Stimmen der Mentzen-Wähler, bei denen er vor allem mit der Ankündigung einer strengen Migrationspolitik , einer Dosis EU-Skepsis und der Ablehnung von Positionen der LGBT-Community punkten dürfte. "Noch am Wahlabend macht Nawrocki Stimmung mit: keine neuen EU-Verträge, also weiterhin Brüssel als Gegner", berichtet Natalie Steger, ZDF-Studioleiterin in Warschau.