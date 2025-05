Präsidentenwahl Polen: Liberaler Trzaskowski gewinnt erste Runde

Präsidentenwahl in Polen : Liberaler Trzaskowski gewinnt erste Runde knapp

von Lukasz Galkowski 19.05.2025 | 08:13 |

Die erste Runde der Präsidentenwahl in Polen geht knapp an den Liberalen Rafal Trzaskowski. In der Stichwahl in zwei Wochen wird ein enges Rennen erwartet.