In Deutschland denkt man hauptsächlich an den Kriegsbeginn 1939, an den Überfall auf die Sowjetunion zwei Jahre später und an das Kriegsende. In Polen denkt man bei 1939 an den Ribbentrop-Molotow-Pakt, und bei 1945 an das Ende der deutschen und den Beginn der sowjetischen Besatzung, obwohl die in Ostpolen ja schon 1939 begann.