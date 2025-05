Jahr für Jahr liefert Polen nämlich Wirtschaftsdaten, bei denen man in Deutschland abwechselnd entweder neidisch oder rot werden kann. "Das reale BIP in Polen in den letzten drei Dekaden hat sich mehr als verdreifacht. Polen hatte ein reales Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr, während die durchschnittliche Wachstumsrate in Deutschland nur bei 1,3 Prozent lag", erklärt Thomas Obst vom Institut der deutschen Wirtschaft.