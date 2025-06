Am Wahlabend am 1. Juni verfrühter Jubel, da wähnte die liberalkonservative Regierung noch ihren Präsidentschaftskandidaten Trzaskowski vorne. Am Morgen danach folgte die Ernüchterung. Polens nächster Präsident wird mit Nawrocki wieder ein nationalkonservativer Mann von PiS-Übervater Kaczynski.