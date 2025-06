Besuch im Grenzgebiet: Wie Polen und Deutsche zusammenleben

In Gartz an der deutsch-polnischen Grenze herrschte lange ein gutes Verhältnis. Doch neue Migrationspolitik und ein rechtspopulistischer Präsident in Polen könnten das Verhältnis belasten. 07.06.2025 | 4:12 min

In Gartz an der deutsch-polnischen Grenze herrscht ein gutes Verhältnis. Der Ort lebt vor allem vom Tourismus. Es gibt viele grenzübergreifende Projekte. Welche Folgen haben die neue Migrationspolitik in Deutschland und die Wahl des rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki in Polen für die Beziehungen?

Idyllisch liegt die Stadt an der Oder. Sie ist klein, direkt an der Grenze und ihre Kassen sind leer. An allen Ecken und Enden fehlt Geld. Wer kann, packt deshalb mit an: ehrenamtlich. Auch der 87 -jährige Malermeister Eckard Lentz. Er klettert das Gerüst am Stadtmuseum hoch und malt freihändig den Schriftzug für das Museum.

Viele Polen sind längst Teil seiner Nachbarschaft und diese Nachbarschaft funktioniert, erzählt er in luftiger Höhe: "Sie sind recht nett und freundlich, keine Schwierigkeiten, ne, und die passen sich an hier, die hier leben in Gartz."

Viele Polen leben in Gartz

Der Blumenladen gehört einer Polin, die Ärztin in Gartz ist Polin und auch der Imbiss wird von einer Polin geführt. Viele Polen kamen nach der EU-Osterweiterung. Auch Marta Szuster. Sie ist gebürtige Polin, lebt seit 15 Jahren in dem kleinen Dorf Staffelde bei Gartz zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern. Marta Szuster arbeitet ehrenamtlich in der Gemeindevertretung.

Nach der polnischen Präsidentschaftswahl macht sie sich Mut. Im Auto über die Grenze nach Polen erzählt sie:

Ich glaube, als damals vor einigen Jahren die PiS an die Macht kam, war es für uns viel, viel schwieriger, weil damals auch wirklich sehr viel Druck ausgeübt wurde und wir damals viel stärker sein mussten, um noch mehr zusammenzuhalten. „ Marta Szuster

Szuster sagt, sie seien schon daran gewöhnt und würden sich nicht mehr danach richten, wer in Warschau oder in Berlin regiert, sondern einfach ihr Ding machen - und fährt ins polnische Kołbaskowo im Speckgürtel von Stettin zur Amtsleiterin, um weitere deutsch-polnische Projekte anzustoßen.

Projekte zwischen Deutschland und Polen

Die Mehrheit in der Grenzregion hat den pro-europäischen Kandidaten gewählt. Auch Małgorzata Schwarz. Sie weiß, wie wichtig Europa für diese Region ist und dass die Menschen auf beiden Seiten der Grenze zusammenhalten müssen, um weiter voranzukommen:

Ich denke, es kommt hauptsächlich auf die Menschen hier und die Kontakte an, die wir ständig knüpfen und pflegen und die Projekte, die wir umsetzen - und wir haben wirklich jede Menge Projekte. „ Małgorzata Schwarz

Straßen, Radwege, Kindergärten, Seniorenbälle - die Beziehung zwischen beiden Seiten der Grenze ist hier sehr stabil. Aber auf dem Rückweg nach Deutschland gibt es an der Grenze verstärkte Kontrollen

Abhängigkeit vom Tourismus

In Gartz im Klubhaus "Altes Gaswerk" stattet der Bürgermeister Luca Piwodda den Damen des kleinen Ortes beim Kaffeekränzchen einen Besuch ab. Der neue polnische Präsident spielt nicht die große Rolle am Tisch. Illegale Migration schon. Rentnerin Bärbel Krüger macht sich Luft: "Ich bin der Meinung, es wird zu wenig getan. Wer nicht hierhergehört, hat wieder abzureisen, ist meine Meinung."

Der 25-jährige ehrenamtliche Bürgermeister hat sich den pro-europäischen Präsidentschaftskandidaten gewünscht. In Gartz sind sie vom Tourismus abhängig und hoffen auf einen geplanten Nationalpark auf der polnischen Seite. Er erklärt: "Da gibt es im polnischen politischen System viele Möglichkeiten, wo der Präsident blockieren kann."

Und wenn bei der Schaffung des Nationalparks der polnische Präsident Steine in den Weg räumen würde, wäre das für den Ort Gartz sehr traurig.

Bürgermeister setzt auf Zuzug aus Polen

Piwodda ist seit einem Jahr im Amt und weiß, dass es einen guten Weg für Gartz nur zusammen mit den Polen geben wird: "Jeder zweite Einwohner in Garz ist über 65 Jahre alt."

Also wenn wir keinen polnischen Zuzug haben, dann können wir hier in 20 Jahren das Licht ausmachen. „ Luca Piwodda, Bürgermeister

Es sei wichtig, dass die Beziehungen zur polnischen Seite auch politisch eng bleiben.

Pläne haben sie viele - und Träume. Dazu gehört auch eine Brücke über die West-Oder von der nur noch die Pfeiler stehen. Am liebsten würden sie sie aufbauen. Nach Polen, zu ihren Nachbarn.