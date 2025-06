Als wäre das nicht schlimm genug. Der US-Präsident scheint Schmiere dabei zu stehen: Amerika First, ruft Donald Trump in die Welt. Ungarn first, Polen first hallt es aus Budapest und Warschau zurück. Europas Nationalisten haben einen Verbündeten im Weißen Haus. Das macht die Lage so gefährlich und die Wahl so bedeutsam.