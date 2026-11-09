Sie kommen vom Familienessen, als Schüsse fallen: Sofort eilen zwei Chirurgen auf dem Krakauer Marktplatz den Verletzten zu Hilfe. Damit retteten sie vermutlich Leben.

Nach dem Anschlag in Krakau ist der mutmaßliche Schütze im Krankenhaus verstorben. Der 24-Jährige hatte am Samstag auf dem Marktplatz sechs Menschen erschossen. 09.11.2026 | 0:20 min

Aus dem Nichts fallen Schüsse in Krakau, abgegeben von einem 24-jährigen Schützen aus einem vorbeifahrenden Auto. Zu dem Zeitpunkt kommen zwei Chirurgen gerade vom Mittagessen mit ihren Familien aus einem Restaurant in der Nähe - und helfen sofort.

Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie zu den Verletzten geeilt, erzählen Professor Michal Pedziwiatr und Dr. Mateusz Wierdak nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP nach der Tat. Pedziwiatr erinnert sich:

Selbstverständlich hatten wir Angst, aber wir haben nicht daran gedacht. „ Michal Pedziwiatr, Chirurg

Der Attentäter erlag seinen Verletzungen. "Man konnte ihn nicht mehr vernehmen", so ZDF-Korrespondentin Natalie Steger. Es gibt wohl rechtsextreme Hintergründe, zu Details schweigen die Ermittler. 09.11.2026 | 3:29 min

Chirurgen leisten Erste Hilfe - einer versorgt verletzten Polizisten

"Die Angst war da, aber wir sind es von unserer Arbeit gewohnt, unter Stress zu arbeiten, daher kommen wir damit irgendwie zurecht." Gemeinsam mit Passanten und Polizisten hätten sie Erste Hilfe geleistet, sagen die Ärzte.

Und als Mediziner hätten sie im Kopf sofort "erlernte Strategien" abgespult. So sei es bei Schussverletzungen wichtig, die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Außerdem müssten Patienten vor Unterkühlung geschützt werden. Einer der beiden Ärzte, der als Unfallchirurg arbeitet, habe vor Ort die Koordination der medizinischen Maßnahmen übernommen.

Wierdak habe auch dem schwerverletzten Beamten, der den Angreifer überwältigte, geholfen, erzählt Kollege Pedziwiatr.

Ohne Schutzausrüstung, ohne Handschuhe konzentrierte er sich ganz auf den Beamten und stillte die Blutung in dessen Brust. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. „ Michal Pedziwiatr, Chirurg

Durch Schüsse auf dem Krakauer Marktplatz starben sechs Menschen, 15 wurden verletzt. Der Täter hatte zuvor mutmaßlich seine Familie getötet. 09.11.2026 | 2:24 min

Krakau will Ärzte und Polizisten auszeichnen

Der Krakauer Stadtpräsident Lukasz Gibala kündigte PAP zufolge an, Polizisten und Ärzte, die nach dem Angriff am Samstag auf dem Hauptmarkt (Rynek Glowny) im Einsatz waren, mit der Auszeichnung "Honoris Gratia" für Verdienste für die Stadt zu ehren.

Der Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz in Krakau das Feuer eröffnet. Sechs Menschen starben, 15 weitere wurden verletzt. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit Polizisten war der Täter schwer verletzt worden, mittlerweile starb er an seinen Verletzungen.

Quelle: dpa, AP