Erste Hilfe nach Attentat:Zufällig vor Ort: Wie Ärzte in Krakau Schlimmeres verhinderten
Sie kommen vom Familienessen, als Schüsse fallen: Sofort eilen zwei Chirurgen auf dem Krakauer Marktplatz den Verletzten zu Hilfe. Damit retteten sie vermutlich Leben.
Aus dem Nichts fallen Schüsse in Krakau, abgegeben von einem 24-jährigen Schützen aus einem vorbeifahrenden Auto. Zu dem Zeitpunkt kommen zwei Chirurgen gerade vom Mittagessen mit ihren Familien aus einem Restaurant in der Nähe - und helfen sofort.
Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie zu den Verletzten geeilt, erzählen Professor Michal Pedziwiatr und Dr. Mateusz Wierdak nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP nach der Tat. Pedziwiatr erinnert sich:
Chirurgen leisten Erste Hilfe - einer versorgt verletzten Polizisten
"Die Angst war da, aber wir sind es von unserer Arbeit gewohnt, unter Stress zu arbeiten, daher kommen wir damit irgendwie zurecht." Gemeinsam mit Passanten und Polizisten hätten sie Erste Hilfe geleistet, sagen die Ärzte.
Und als Mediziner hätten sie im Kopf sofort "erlernte Strategien" abgespult. So sei es bei Schussverletzungen wichtig, die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Außerdem müssten Patienten vor Unterkühlung geschützt werden. Einer der beiden Ärzte, der als Unfallchirurg arbeitet, habe vor Ort die Koordination der medizinischen Maßnahmen übernommen.
Wierdak habe auch dem schwerverletzten Beamten, der den Angreifer überwältigte, geholfen, erzählt Kollege Pedziwiatr.
Krakau will Ärzte und Polizisten auszeichnen
Der Krakauer Stadtpräsident Lukasz Gibala kündigte PAP zufolge an, Polizisten und Ärzte, die nach dem Angriff am Samstag auf dem Hauptmarkt (Rynek Glowny) im Einsatz waren, mit der Auszeichnung "Honoris Gratia" für Verdienste für die Stadt zu ehren.
Der Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz in Krakau das Feuer eröffnet. Sechs Menschen starben, 15 weitere wurden verletzt. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit Polizisten war der Täter schwer verletzt worden, mittlerweile starb er an seinen Verletzungen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Attentat
Nach Anschlag in Polen:Todesschütze von Krakau ist totmit Video0:20
Tusk spricht von "Terrorismus":Tote und Verletzte nach Anschlag in Krakaumit Video0:56