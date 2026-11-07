Mutmaßlicher Täter festgenommen: Tote nach Schüssen in Krakau

Im Zentrum der polnischen Stadt Krakau sind Schüsse gefallen. Laut Polizei wurden fünf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Nach einer Schießerei im Zentrum von Krakau wurde der mutmaßliche Täter von Polizisten angeschossen. Quelle: EPA / Art Service

Im Zentrum der polnischen Stadt Krakau (Krakow) sind Schüsse aus einem Auto abgegeben worden. Fünf Menschen seien getötet worden, teilte die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Plattform X mit. Es gebe mindestens zehn Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur PAP. Unter den Verletzten seien zwei Polizisten. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.

Die Schüsse auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz der Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen, seien aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, berichtete der Sender Polsat News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der näheren Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Krakau ist die zweitgrößte Stadt Polens. Quelle: ZDF

Täter soll wahllos auf Passanten geschossen haben

Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber auf dem Platz landete. "Gegen 15 Uhr begann ein Mann, der mit einem Auto auf den Marktplatz gefahren war, aus dem Fahrzeug heraus auf zufällige Personen zu schießen", teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Sie bestätigte, dass der mutmaßliche Täter festgenommen worden sei. Er sei von Polizisten angeschossen worden und werde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Schießerei im polnischen Krakau sind mehrere Menschen gestorben. "Ein Auto ist auf den Marktplatz gefahren, und aus dem Auto hat es wahllose Schüsse gegeben", so Korrespondentin Steger. 07.11.2026 | 1:38 min

Polens Premier Tusk spricht von einer "tragischen Schießerei"

Polens Regierungschef Donald Tusk teilte bei X mit, dass er laufend über die Lage in Krakau nach der "tragischen Schießerei" informiert werde.

Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls. „ Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen

Präsident Karol Nawrocki erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern, den Verletzten und deren Familien. US-Botschafter Tom Rose sprach von einem brutalen Angriff. "Amerika steht in dieser dunklen Stunde an der Seite Polens, so wie Polen an der Seite seiner geliebten Bürger von Krakau steht", erklärte er. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte das "schockierende Verbrechen" auf X und sprach den Familien und Angehörigen der Opfer sein aufrichtiges Beileid aus.

Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Sie gilt als beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale. Die Universitätsstadt zählt zum Unesco-Welterbe.

Quelle: dpa, Reuters, AP