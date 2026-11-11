Omid Nouripour bei "Lanz": Vanessa Emde ist "das kalte Grauen"

Bei "Markus Lanz" wirft Omid Nouripour der Berliner Linken mangelnde Distanz zum Terrorismus vor. Serap Güler kritisiert eine politische Doppelmoral der Grünen.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 11. November 2026 in voller Länge. 11.11.2026 | 76:50 min

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linkspartei in Berlin stehen weiterhin unter erheblichem politischen Druck. Neben den inhaltlichen Gesprächen belastet vor allem die Debatte um die Neuköllner Linken-Politikerin Vanessa Emde die Verhandlungen.

Die Fraktionsspitze der Linkspartei sieht mit Vanessa Emde keine gemeinsame politische Arbeitsgrundlage. Ob es in der Fraktion eine Zweidrittelmehrheit für ihren Ausschluss gibt, ist allerdings noch offen. Die Personalie bleibt damit einer der Unsicherheitsfaktoren für den Abschluss der Koalitionsverhandlungen.

Die Berliner Linke will ihre Abgeordnete Emde aus der Fraktion ausschließen. Sie soll das Existenzrecht Israels bestritten haben. Eine Entscheidung soll nächste Woche fallen. 10.11.2026 | 2:38 min

Nouripour: "Was ich bisher inhaltlich von ihr kenne, ist das kalte Grauen"

Deutliche Worte fand der ehemalige Grünen-Vorsitzende und heutige Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour am Dienstagabend bei "Markus Lanz" zur Personalie Vanessa Emde: "Was ich bisher inhaltlich von ihr [Vanessa Emde] kenne, ist das kalte Grauen und hat nichts damit zu tun, was ich glaube, wie Politik funktioniert."

Nouripour warf Emde vor, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Zudem kritisierte er, dass sie an Demonstrationen teilnehme, auf denen auch Vertreter von Organisationen präsent seien, die in der Europäischen Union seit Jahrzehnten als Terrororganisationen eingestuft würden.

Dementsprechend halte ich es für relativ schlecht erträglich, dass sie jetzt diejenige sein soll, die die Hauptstadt - vor was auch immer - rettet. „ Omid Nouripour, Bundestagsvizepräsident (Grüne)

Die Landesvorsitzenden der Berliner Linkspartei, Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer, forderten Emde auf, ihr bereits ausgeübtes Mandat zurückzugeben. Der Fraktionsvorstand beschloss, einen Antrag auf Ausschluss Emdes aus der Fraktion auszuarbeiten. Dieser soll in der kommenden Woche nach den satzungsgemäßen Fristen zunächst im Fraktionsvorstand und anschließend in der Fraktion gestellt werden.

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Nouripour fordert Fraktionsausschluss von Emde

Omid Nouripour sah darin zwar ein Zeichen dafür, dass die Partei gegen Emde vorgehen wolle, zugleich äußerte er sein Unverständnis darüber, dass die Angelegenheit noch immer nicht abschließend geklärt sei: "Wenn man diese Frau nicht will, muss man sie aus der Fraktion rausschmeißen und sagen: 'Wir wollen mit dir nichts zu tun haben.'"

Der Bundestagsvizepräsident Nouripour sah es als "ein gigantisches Problem" an, dass es in der Linkspartei möglicherweise keine Mehrheit gebe, "um so eine Frau rauszuschmeißen". Zugleich kritisierte er, dass sich die Partei bislang nicht eindeutig und öffentlich zu den Kontakten einiger ihrer Mitglieder zum internationalen Terrorismus positioniert habe.

"Wir haben ein Problem in Berlin, wir alle zusammen, weil das unsere Hauptstadt ist. Weil die Linke dort nicht genug Distanz zum internationalen Terrorismus sucht."

Im selben Atemzug verwies Nouripour darauf, dass auch "die CDU in Sachsen-Anhalt ein Problem" habe, betonte jedoch, die beiden Fälle "nicht gegeneinander relativieren" zu wollen.

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Serap Güler: Extremisten mit Extremisten vergleichen

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler (CDU), forderte bei "Markus Lanz", "dass man sich auf eine einfache Formel einigt, nämlich dass man Extremismus gleich behandelt".

Vielleicht einigen wir uns wirklich auf die Formel, dass man Extremisten mit Extremisten durchaus vergleichen kann. „ Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt

Den Grünen warf sie im Umgang mit der Berliner Linkspartei Doppelmoral vor. Während die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz ein Eingreifen in Sachsen-Anhalt fordere, verweise ihr Bundesvorsitzender Felix Banaszak im Fall Berlin darauf, dass es sich um eine Angelegenheit des Landesverbandes handele und er deshalb nicht eingreifen könne.

Elif Eralp äußert in internen Anmerkungen zu einem "Spiegel"-Interview Angst vor Terror-Sympathisanten. Das verstärkt den Druck auf die Berliner Linke und nährt Zweifel an Eralp. 29.10.2026 | 2:40 min

Serap Güler sah in der Berliner Linkspartei ein grundsätzliches Problem: "Die Berliner Linken sind schon speziell. Und es ist eben nicht nur Vanessa Emde. Es ist die komplette Fraktion, es ist auch die Fraktionsvorsitzende Elif Eralp. Wenn sie nicht in der Lage ist, diese Person aus der Fraktion zu schmeißen (…)."