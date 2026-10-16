Vanessa Emde: Berliner Linken-Fraktion geht auf Distanz

Wegen ihrer Aussagen zu Israel ist die Führung der Berliner Linken auf Abstand zu der Abgeordneten Emde gegangen. Emde hatte mehrfach das Existenzrecht Israels infrage gestellt.

SPD und Grüne setzten in Berlin ihre Gespräche mit der Linken in dieser Woche zwischenzeitlich aus. Grund war der Umgang der Linken-Fraktion mit Antisemitismus. 14.10.2026 | 0:46 min

Die Fraktionsspitze der Berliner Linken geht auf Distanz zu der Neuköllner Abgeordneten Vanessa Emde. Emde war zuvor mehrfach durch umstrittene israelkritische Äußerungen aufgefallen. Fraktionschef Tobias Schulze erklärte, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage sei derzeit nicht gegeben. Emde kooperiere weder auf Bezirks- noch Landes- oder Bundesebene mit der Linken.

"Dazu gehört neben anderen Vorgängen auch die Erklärung in einem Social-Media-Post, mit der die Unterschrift unter die Konstituierungserklärung der Fraktion faktisch zurückgezogen wurde", so Schulze.

Der Fraktionsvorstand ist sich einig, dass Frau Emde in dieser Situation nicht öffentlich für die Fraktion sprechen kann. „ Tobias Schulze, Fraktionsvorsitzender der Linken in Berlin

Bei der regulären Fraktionsvorstandssitzung am Dienstag werde über das weitere Vorgehen beraten. Dazu werde Emde eingeladen. Zu Details machte Schulze keine Angaben - von einem Ausschluss aus der Fraktion war nicht die Rede.

Die Berliner Linke steht nach ihrem Wahlerfolg vor einer schwierigen Debatte: Spitzenkandidatin Elif Eralp hat sich ausdrücklich zum Schutz jüdischen Lebens in der Hauptstadt bekannt. 22.09.2026 | 6:41 min

Grüne und SPD begrüßen die Ankündigung der Linken

"Die Linksfraktion hat angekündigt, dass sie handeln wird. Es ist gut, dass sie sich des Problems schnell annimmt", kommentierte Werner Graf, Fraktionschef der Grünen, die Entwicklung.

Die SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König teilten mit: "Wir begrüßen die Klarstellung der Linken, dass sie keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit Frau Emde sehen und nun weitere Schritte einleiten."

Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden beide Länder in Zukunft möglicherweise von SPD, Grünen und Linken regiert. Einige stellen sich die Frage: Ginge das auch im Bund? 11.10.2026 | 3:43 min

Emde bekräftigte israelkritische Aussagen mehrfach

Emde hatte am Donnerstagabend umstrittene Äußerungen zum Existenzrecht Israels in einem Instagram-Video ausdrücklich wiederholt. Im Wahlkampf hatte sie stark auf das Thema Palästina-Solidarität gesetzt und wegen ihrer israelkritischen Positionen mehrfach Diskussionen ausgelöst. Die Linke-Politikerin hat ihren Wahlkreis in Neukölln direkt gewonnen.

In ihrer Erklärung auf Instagram sagte sie, sie habe vor einigen Monaten in einem Video davon gesprochen, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. Emde erklärte nun:

Ich stehe zu meinen Aussagen, und ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück. „ Vanessa Emde, Abgeordnete der Linken im Berliner Landesparlament

"Und ich werde mich davon weder durch mediale Hetze oder durch Fraktionsausschlussdrohungen und auch nicht durch bürokratische Tricks abhalten lassen." Der Satz zum Existenzrecht Israels sei ein völkerrechtlicher "No-Brainer", also eine Selbstverständlichkeit.

In letzter Zeit habe es bei der Berliner Linken eine ganze Reihe von Vorfällen gegeben, sagt ZDF-Korrespondent Stephan Merseburger. "Das muss die Partei unter Kontrolle kriegen", sagt er mit Blick auf eine Regierungsbildung auf Landesebene. 25.09.2026 | 1:20 min

Kritiker werfen ihr vor, das Existenzrecht Israels infrage zu stellen. Vor dem Hintergrund wurde spekuliert, dass sie womöglich gar nicht Teil der neuen Linke-Fraktion im Berliner Landesparlament werden würde.

Antisemitismus in der Linken ist ein Streitthema

Die Linksfraktion hatte sich bei ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag ausdrücklich zum Kampf gegen Antisemitismus, zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels bekannt. Auch Emde unterschrieb die Erklärung.

Später kritisierte sie die Erklärung auf Instagram als unvollständig und verwies etwa auf einen Parteitagsbeschluss im Juni, der das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg offiziell als "Völkermord" bezeichnet.

Die Linkspartei müsse "Problemlagen aus dem Weg räumen", sagt der Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Schroeder über die Regierungsbildung in Berlin. 01.10.2026 | 7:32 min

Zum Umgang mit ihr beklagte Emde, sie sei unfreiwillig zur Protagonistin eines Schmierentheaters geworden, inszeniert unter anderem von SPD und Grünen. Die beiden Parteien führen aktuell Sondierungsgespräche mit der Linken über eine mögliche Regierungszusammenarbeit.

Emde bezeichnete ihre Aufnahme in die Fraktion als "ein kleiner Geländegewinn gegen die Staatsräson". Der Begriff wurde unter anderem 2008 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Blick auf Deutschlands Verantwortung für die Sicherheit Israels geprägt.

Linke, Grüne und SPD finden nur schwer zueinander

Die Diskussion um ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus erschwert die Gespräche zwischen Linken, Grünen und SPD von Anfang an. Grüne und SPD hatten eine Verständigung darüber zur Voraussetzung von Sondierungen gemacht und darauf gepocht, es dürfe nicht bei einer pauschalen Verurteilung von Antisemitismus bleiben.

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel warnt bei Maybrit Illner seine Parteifreunde und die Grünen vor einem Regierungsbündnis mit der Linkspartei in Berlin. 21.09.2026 | 0:29 min

Die Sondierungen zwischen Linken, Grünen und SPD wurden zwischenzeitlich unterbrochen, inzwischen aber fortgesetzt. Die Parteien wollen ihre gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus im Falle einer Regierungsbildung in den Koalitionsvertrag aufnehmen.

Denkbar ist, dass die Gespräche am Wochenende abgeschlossen werden. Die Linke hat für den 31. Oktober einen Landesparteitag in Aussicht gestellt, bei dem über die Sondierungsergebnisse abgestimmt werden soll - inklusive der Aufnahme der Erklärung der drei Parteien zum Antisemitismus in den Koalitionsvertrag.

Quelle: dpa