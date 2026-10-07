Appell an SPD und Grüne:Prominente Ex-Politiker warnen vor Berliner Linken-Regierung
Mehrere prominente Ex-Politiker und andere bekannte Persönlichkeiten warnen vor einer Regierung mit der Linken in Berlin. Auch Kanzler Merz schaltet sich in die Debatte ein.
Angesichts der Vorgespräche von Linken, Grünen und SPD in Berlin über die Aufnahme von möglichen Sondierungsgesprächen haben sich prominente Ex-Politiker von Grünen, SPD und CDU gegen eine Koalition unter der Führung der Linken ausgesprochen.
In dem als "Berliner Appell für Verantwortung" betitelten Text warnen unter anderem der erste grüne Bundesaußenminister Joschka Fischer, der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD und der frühere CDU-Kanzleramtschef Peter Altmaier vor einer solchen Koalition.
Kanzler Merz warnt vor Regierungsbündnis mit Linken in Berlin
Zudem schaltete sich am Mittwoch auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Debatte ein und warnte ebenfalls vor einem Regierungsbündnis unter Beteiligung der Linken.
Er verwies darauf, dass auch CDU, Grüne und SPD eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus hätten und appellierte an die "politische Mitte", ihrer "Verantwortung gerecht zu werden, mit der Mehrheit, die es gibt, eine Regierende Bürgermeisterin der Linken in unserer Hauptstadt zu verhindern", sagte er in Berlin.
Merz äußerte sich bei einer Veranstaltung des "Handelsblatts" und der "Wirtschaftswoche" mit dem Titel "Deutschland Gipfel". Seine Warnung vor einem rot-grün-roten Bündnis in der Bundeshauptstadt meine er "sehr ernst", sagte der Kanzler. "Ich kann es mir nicht vorstellen."
Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Linke errang deutlichen Sieg
Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl am 20. September deutlich gewonnen. Spitzenkandidatin Elif Eralp kündigte anschließend an, eine Regierung mit Grünen und SPD anzustreben. Diese Woche könnte eine Entscheidung fallen, ob Sondierungsgespräche aufgenommen werden.
Neben einer rot-grün-roten Koalition hätte als Alternative auch ein Bündnis der zweitplatzierten CDU mit Grünen und SPD eine Mehrheit.
In dem Berliner Appell warnen die Unterzeichner, dass eine Regierung unter Führung der Linken "ein Klima erzeugt, in dem nicht mehr die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Berlin garantiert werden kann". Die Linke Berlin sei eine "in Teilen antisemitische Partei".
Appell mit prominenten Ex-Politikern gegen Regierung mit Linken
Weiter heißt es in dem Appell: "CDU, Bündnisgrüne und SPD haben jetzt die Aufgabe, ernsthaft zu prüfen, wie sie vor diesem Hintergrund gemeinsam Verantwortung für Berlin übernehmen können."
Initiiert wurde der Appell von den früheren Grünen-Spitzenpolitikern Uwe Lehmann, Kerstin Müller und Volker Beck. Erstunterzeichner sind auch weitere frühere hochrangige Politiker wie die frühere Bundesfamilienministerin Christine Bergmann (SPD), die frühere Leiterin der Stasiunterlagenbehörde, Marianne Birthler, und der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Politik in Deutschland
Vor Koalitionsausschuss am Abend:Wie Sachsen-Anhalt die Koalition in Berlin belastetvon Wulf Schmiesemit Video9:02
- Grafiken
BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit:Wie geht's der deutschen Wirtschaft unter Kanzler Merz?von Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video0:21
- Interview
Ökonom zu Wohnungsnot und hohen Mieten:"Keine allzu hoffnungsvollen Lösungen für Großstädte"mit Video27:18
- FAQ
Regierung von Union und SPD in der Krise:Im Kanzleramt: Worüber der Koalitionsausschuss heute berätmit Video0:15