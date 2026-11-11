Neues Album - und eine alte, tiefe Freundschaft: Im Interview mit ZDF aspekte erzählen Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen von Krisen, Neuanfängen und ihrer Zukunft.

"Unsere Pflicht ist es, uns gegen die Dunkelheit zu stellen"

50 Jahre U2: Im einzigen deutschen TV-Interview zu ihrem Bandjubiläum verraten Bono & Co., wie sie Krisen überstanden, Welthits schrieben und zur erfolgreichsten Rockband ihrer Generation wurden. 11.11.2026 | 29:32 min

Ihr Sound ist unverkennbar, auch auf dem neuen Album "Carnaval de Luz". Schon nach wenigen Takten weiß man: Das muss U2 sein.

Nachhallende Gitarre, fast schon marschähnliche Drums und Bonos hymnischer Gesang. Wenige Gruppen beherrschen das: immer nach sich selbst zu klingen - und sich trotzdem weiterzuentwickeln. Kaum eine Band dieser Relevanz und Größe spielt seit 50 Jahren in unveränderter Besetzung.

Zur Feier dieses Jubiläums legten Bono, The Edge, Larry Mullen und Adam Clayton Ende September mit einem Überraschungs-Gig Dublins Innenstadt lahm. Für das seltene Interview mit allen vieren wurde der frühere Club "McGonagle's" in die schummrige Samt-Höhle zurückverwandelt, in der sie Ende der 1970er oft spielten.

Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums spielte die Band U2 ein kostenloses Konzert in Dublin in ihrer alten Schule. Außerdem traten sie auf einem Balkon in der City auf. 28.09.2026 | 0:35 min

Bono: "Mein Größenwahn fing schon früh an"

"Jetzt müssen wir die ganze Zeit über uns selbst sprechen. Wie schrecklich", beginnt Bono das Interview. Sprechen wollen die vier Musiker über ihre Geschichte, die im Herbst 1976 in der Küche von Larry Mullens Elternhaus begann. Der Schlagzeuger hatte am Schwarzen Brett seiner Schule nach Mitmusikern gesucht.

Ich war 14 Jahre alt. Ich hab gerade mal bis zum nächsten Wochenende gedacht, nicht daran, was daraus werden könnte. Aber als wir zusammenkamen, hat man schon etwas gespürt. „ Larry Mullen

Bono muss grinsen. "Mein Größenwahn fing schon früh an." Er und Adam Clayton, gibt Bono zu, hätten kaum spielen können. Also mussten sie sich gut verkaufen. So wurde Clayton zunächst Manager, Bono der Sänger der Band.

Selbstvertrauen "hat viel mit Geist der Schule zu tun"

"Dass unser Selbstvertrauen wuchs, hatte viel mit dem Geist unserer Schule zu tun", ergänzt The Edge. Die überkonfessionelle Mount Temple Comprehensive School war damals in Irland ungewöhnlich: Jungen und Mädchen lernen gemeinsam, ohne Schuluniform. Adam Clayton war vorher an einer strengen Privatschule.

Schule hat mich trotzdem nicht interessiert. Musik war mein Ausweg. „ Adam Clayton, U2

Dass es U2 bis heute gibt, ist fast ein Wunder. Bono und The Edge erwägen Anfang der 1980er den Ausstieg. Ihre christliche Glaubensgemeinschaft "Shalom" machte Druck, aber sie entscheiden sich für die Band.

Spiritualität bleibt aber zentral für Bono. Auf dem neuen Album wird sie politisch. Im Song "The Greatest Show on Earth" fragt er: "Ist das eine Kirche der Liebe oder der Angst? Haben wir Gott hier zu einem Fremden gemacht?"

"Bohemian Rhapsody" prägt weit mehr als nur eine Generation. Monatelang perfektionierte Freddie Mercury das Meisterwerk in seinem Londoner Apartment bis es ab Oktober 1975 die Massen begeisterte. 30.10.2025 | 3:56 min

Schwierige Zeiten nach Erfolgen in den 80er-Jahren

Nach ihren großen Erfolgen der 1980er Jahre droht wieder das Aus. Im gerade vereinten Berlin sucht die Band nach Inspiration.

Das war eine sehr schwere Zeit für uns als Band. Auch unsere Beziehungen wurden herausgefordert. Das Privileg dieser Band ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. „ The Edge, U2

Das Schwierige sei jedoch manchmal, diese Hilfe auch anzunehmen, ergänzt The Edge. In Berlin entsteht "One". Der Song bringt die Band wieder zusammen. Das Album "Achtung Baby" ist ein Wendepunkt und eine Meisterleistung. Die Zeile "You've got to carry each other" - ihr müsst einander tragen - ist auch eine Selbstbeschwörung.

Wir wollen alle unabhängig sein. Aber ich kann das nicht. Ohne Adam, Edge und Larry bin ich nur ein Viertel eines Künstlers. „ Bono, Sänger U2

Ein Freund hilft nicht nur, sagt Bono, er lässt sich auch helfen. Adam Clayton wird jetzt zurückhaltend. Er hat das drastisch erlebt, als er sich in den 1990ern in Alkohol und Drogen verlor und in Sydney sogar ein Konzert verpasste. Doch die vier stützen sich bis heute.

Irgendwann haben wir gemerkt: In dieser Band strahlen wir am hellsten, jeder für sich und wir alle zusammen. „ The Edge

"Carnaval de Luz", das 16. Studioalbum, ist noch immer eine Entdeckungsreise. Ein Highlight ist der Song "Torn", in dem die schon todkranke Dolly Parton ein letztes Mal singt.

Ursprünglich hat sich die Band getroffen, um "einen Kasten Bier leer zu proben", heute kann die Band BAP auf 50 Jahre zurückblicken. 13.07.2026 | 4:07 min

Gemeinschaft - in einer Welt voller Krisen

Adam Clayton nennt U2 eine "flexible Gemeinschaft", die nie zu lernen aufhört. Auch ihre eigene Geschichte klingt in den neuen Songs an. In der Ballade "If The World Is At War, We Better Not Be" singt Bono: "I was standing in the schoolyard, waiting for you to happen to me." Eine Hommage an den Ort, an dem alles begann.

Zugleich blickt das Album auf eine Welt voller Krisen. The Edge sorgt sich um die Geschwindigkeit technologischen Wandels und den Verlust von Wahrheit. Desinformation fördere eine autoritäre "Politik der Angst". Bono aber glaubt an Europa. "Europa ist eine romantische Idee. Wir sprechen verschiedene Sprachen und verstehen uns trotzdem. Deutschland steht für mich im Herzen Europas. Wir dürfen Europa jetzt nicht auseinanderbrechen lassen", mahnt Bono.

Kämpfen gegen die Dunkelheit

Für Larry Mullen ist Hoffnung nicht nur naiver Optimismus. "Unsere Pflicht ist es, uns gegen die Dunkelheit zu stellen. Traurig sein wäre die einfachste Lösung."

Nächstes Jahr geht es auf Welttournee. Die Bühne sei noch besser als früher, sagt Bono:

Langsam habe ich das Gefühl, ich hab's bald raus. Ich könnte es noch im Showbusiness schaffen. „ Bono, Sänger U2

Larry Mullen lacht und ergänzt: "Du könntest endlich der Sänger werden, der du immer sein wolltest!" Das ist wohl Teil des U2-Geheimnisses: Sich nach all den Jahren nicht allzu ernst zu nehmen, wohl aber die eigene Geschichte. Sie tragen einander. So bleiben die vier sie selbst, aber nicht dasselbe. Und das kann man hören.