Bundeswehr-Studie offenbart Ausmaß sexueller Übergriffe

Pistorius fordert "null Toleranz":Bundeswehr-Studie offenbart Ausmaß sexueller Belästigung
Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr ist einer neuen Studie zufolge noch weitaus verbreiteter als bislang bekannt. Verteidigungsminister Pistorius forderte "null Toleranz".
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will konsequent gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr vorgehen. "Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Null Toleranz ist die Linie", sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr ist einer neuen Studie zufolge noch weitaus verbreiteter als bislang bekannt.
Das Ministerium hatte den Abgeordneten die sogenannte Dunkelfeldstudie - basierend auf Befragungen - zuvor vorgestellt. Bezogen auf die gesamte Dienstzeit gaben 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.
In den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung haben laut Studie 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbales sexualisiertes Fehlverhalten erlebt, visuelles Fehlverhalten 7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten. Körperliches sexualisiertes Fehlverhalten gaben 9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten an. Sexualisierte Gewalt haben sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten erlitten.
Sexuelle Übergriffe in Bundeswehr: Pistorius legt Aktionsplan vor
Der Studie zufolge sind besonders junge Frauen in den unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer überproportional von Fehlverhalten betroffen. Die Täter seien überwiegend Männer. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hatte für die Studie rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten angeschrieben, von denen 18 Prozent antworteten. Damit sei sie repräsentativ.
Pistorius will mit einem Aktionsplan auf die Missstände reagieren: Konkret seien 34 Maßnahmen darin enthalten. Zentral sei die Anfang November neu eingerichtete Beratungsstelle HELP. "Sie steht außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie", sagte Pistorius. Sie sei angesiedelt beim Zentrum Innere Führung, dadurch könne sie unabhängig und vertraulich arbeiten und soll bald rund um die Uhr erreichbar sein.
Grüne fordert "externe Meldestelle"
Vor der Präsentation der Dunkelfeldstudie hatte die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni eine "externe Meldestelle" außerhalb der Dienststellen mit weiterreichenden Befugnissen gefordert. Betroffene Soldatinnen sollten über solche Vorfälle nicht nur ihren Vorgesetzten berichten müssten, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im ZDF-Morgenmagazin.
Nanni: Opfern fällt es schwer, dagegen vorzugehen
Wegen der engen Gemeinschaft in der Truppe komme aus ihrer Sicht dazu, "dass es Opfern noch schwerer fällt, dann, wenn eine Tat stattgefunden hat, auch entsprechend dagegen vorzugehen". Sie befürchtet allerdings nicht, dass die Ergebnisse der Studie künftig Frauen davon abhalten werden, zur Bundeswehr zu gehen.
Zuletzt hatten Vorwürfe im Sanitätsregiment 1 in Weißenfels in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Medienberichten zufolge geht es dabei um mutmaßlichen Drogenhandel, Bedrohungen und sexuelles Fehlverhalten von Vorgesetzten. Nach Angaben der Bundeswehr betreffen die Anschuldigungen zehn Personen, fünf Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Pistorius versprach Aufklärung.
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