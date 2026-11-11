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Bundeswehr-Studie offenbart Ausmaß sexueller Übergriffe

Pistorius fordert "null Toleranz":Bundeswehr-Studie offenbart Ausmaß sexueller Belästigung

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Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr ist einer neuen Studie zufolge noch weitaus verbreiteter als bislang bekannt. Verteidigungsminister Pistorius forderte "null Toleranz".

Soldatinnen bei ihrem Gelöbnis

Eine Dunkelfeldstudie soll zeigen, wie verbreitet sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr ist. Laut Verteidigungsminister Pistorius (SPD) sind junge Frauen besonders betroffen.

11.11.2026 | 0:46 min

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will konsequent gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr vorgehen. "Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Null Toleranz ist die Linie", sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr ist einer neuen Studie zufolge noch weitaus verbreiteter als bislang bekannt.

Das Ministerium hatte den Abgeordneten die sogenannte Dunkelfeldstudie - basierend auf Befragungen - zuvor vorgestellt. Bezogen auf die gesamte Dienstzeit gaben 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.

In den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung haben laut Studie 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbales sexualisiertes Fehlverhalten erlebt, visuelles Fehlverhalten 7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten. Körperliches sexualisiertes Fehlverhalten gaben 9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten an. Sexualisierte Gewalt haben sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten erlitten.

Sara Nanni Bündnis 90/Die Grünen | sicherheitspolitische Sprecherin Bundestagsfraktion

"Die Bundeswehr hat dieses Problem und sie hat es stärker als andere Arbeitsplätze", so Sara Nanni von den Grünen, über sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr.

11.11.2026 | 7:13 min

Sexuelle Übergriffe in Bundeswehr: Pistorius legt Aktionsplan vor

Der Studie zufolge sind besonders junge Frauen in den unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer überproportional von Fehlverhalten betroffen. Die Täter seien überwiegend Männer. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hatte für die Studie rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten angeschrieben, von denen 18 Prozent antworteten. Damit sei sie repräsentativ.

Pistorius will mit einem Aktionsplan auf die Missstände reagieren: Konkret seien 34 Maßnahmen darin enthalten. Zentral sei die Anfang November neu eingerichtete Beratungsstelle HELP. "Sie steht außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie", sagte Pistorius. Sie sei angesiedelt beim Zentrum Innere Führung, dadurch könne sie unabhängig und vertraulich arbeiten und soll bald rund um die Uhr erreichbar sein.

Grüne fordert "externe Meldestelle"

Vor der Präsentation der Dunkelfeldstudie hatte die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni eine "externe Meldestelle" außerhalb der Dienststellen mit weiterreichenden Befugnissen gefordert. Betroffene Soldatinnen sollten über solche Vorfälle nicht nur ihren Vorgesetzten berichten müssten, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im ZDF-Morgenmagazin.

Ich glaube, die wenigsten Frauen können eine Woche hinter sich lassen, ohne einen Spruch zu bekommen, der auch eine Form von sexualisierter verbaler Gewalt ist.

Sara Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion

Berlin, Deutschland, 04.11.2026: Haus der Bundespressekonferenz: PK Runder Tisch gegen Machtmissbrauch im Krankenhaus: Gemeinsame Massnahmen fuer Respekt, Sicherheit und Gleichbehandlung im Krankenhaus: L-R: Christine Denk, Geschaeftsfuehrerin Deutscher Pflegerat, Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender Deutsche Krankenhausgesellschaft, Susanne Johna, 1. Vorsitzende Marburger Bund

Junge Ärztinnen erleben im Krankenhaus häufig Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung durch Vorgesetzte.

04.11.2026 | 1:31 min

Nanni: Opfern fällt es schwer, dagegen vorzugehen

Wegen der engen Gemeinschaft in der Truppe komme aus ihrer Sicht dazu, "dass es Opfern noch schwerer fällt, dann, wenn eine Tat stattgefunden hat, auch entsprechend dagegen vorzugehen". Sie befürchtet allerdings nicht, dass die Ergebnisse der Studie künftig Frauen davon abhalten werden, zur Bundeswehr zu gehen.

Ich glaube, dass es jetzt gerade eher attraktiver wird, weil die Frauen sehen, dass sich darum gekümmert wird.

Sara Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion

Zuletzt hatten Vorwürfe im Sanitätsregiment 1 in Weißenfels in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Medienberichten zufolge geht es dabei um mutmaßlichen Drogenhandel, Bedrohungen und sexuelles Fehlverhalten von Vorgesetzten. Nach Angaben der Bundeswehr betreffen die Anschuldigungen zehn Personen, fünf Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Pistorius versprach Aufklärung.

Mara steht in der Natur vor einem Baum und schaut in die Kamera. Eine Hand hat sie leicht in ihre Hosentasche gesteckt.

Mara wurde als 18-jährige Zeitsoldatin zweimal vergewaltigt. Die Täter wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Doch die Folgen der Tat spürt Mara bis heute.

17.11.2025 | 21:49 min
Quelle: ZDF, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 11.11.2026 ab 05:30 Uhr sowie der Sender Phoenix ab 09:30 Uhr.

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